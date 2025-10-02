Nova Odessa: oficina de estamparia e empreendedorismo capacita 16 mulheres

Parceria entre Prefeitura de Nova Odessa, Desktop e Projeto Ateliê 11 levou aprendizado criativo, sustentável e novas possibilidades de renda às participantes

Na manhã desta terça-feira (30/09), 16 mulheres atendidas pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Nova Odessa concluíram a oficina gratuita de estamparia e upcycling – técnica que transforma materiais usados em peças novas e criativas. A iniciativa, realizada pelo Projeto Ateliê 11 em parceria com a empresa Desktop, contou com 12 aulas no período de 25 de agosto a 30 de setembro, oferecendo aprendizado artístico, sustentável e novas possibilidades de geração de renda.

O curso apresentou técnicas de estêncil, pintura manual e reaproveitamento de materiais, unindo criatividade e consciência ambiental. Além da prática artística, as alunas tiveram contato com noções de economia criativa e empreendedorismo para transformar o aprendizado em oportunidade de renda complementar.

Procura

A coordenadora do Cras, Andréia Cassimiro, destacou que a procura pelo curso foi majoritariamente feminina e ressaltou o impacto positivo da capacitação. “Esse tipo de oficina vai além da técnica. Melhora a coordenação motora, amplia conhecimentos e oferece às mulheres a chance de gerar uma renda extra,” disse ela.

De acordo com Renan Bal Heitz, professor do Projeto Ateliê 11, a proposta do curso foi oferecer às participantes uma vivência completa, do desenho ao produto final. “Trabalhamos com estêncil em diferentes suportes — madeira, papel, tecido — para mostrar a versatilidade da técnica. Além disso, exploramos o conceito de upcycling – que transforma algo usado em algo novo. O resultado final foi que cada participante pôde desenvolver um projeto próprio, unindo técnica e criatividade”.

Sobre o Ateliê 11

O Projeto Ateliê 11 tem se consolidado como uma relevante ferramenta de transformação social, promovendo o fortalecimento da autonomia feminina por meio da arte, da capacitação técnica e da economia criativa.

