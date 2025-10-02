Santa Bárbara faz aulão especial sábado (Dia do Idoso) no Programa QualiVida

Para celebrar o Dia Mundial do Idoso, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza neste sábado (4) um aulão especial do Programa QualiVida, no Parque dos Ipês. A iniciativa é aberta a toda a população, com atividades voltadas para saúde, bem-estar e qualidade de vida

A programação será iniciada às 7 horas, com aula de pilates com alongamentos e mobilidade. Em seguida, às 8 horas, haverá condicionamento físico. O Parque dos Ipês fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, sem número, no Jardim Belo Horizonte.

O evento é gratuito e pode ser acompanhado por qualquer pessoa, esteja inscrita ou não no QualiVida.

Além da prática esportiva, o evento deste sábado também reforça a importância da proteção e do respeito à população idosa. Em casos de violações aos direitos da pessoa idosa, as denúncias podem ser feitas de forma gratuita e anônima pelo Disque 100.

O que é o Programa QualiVida?

Implantado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em 2023, o Programa QualiVida oferece aulas gratuitas de atividade física em diferentes pontos da cidade, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo ao convívio social.

As atividades incluem ginástica, alongamento, pilates, treinamento funcional, dança, entre outras modalidades esportivas, como futebol e basquete, sempre acompanhadas por profissionais qualificados.

O programa é destinado a pessoas de todas as idades e especialmente a quem deseja adotar hábitos de vida mais saudáveis.

Os interessados em fazer parte do Programa QualiVida podem procurar os locais de atividades para se inscrever gratuitamente. A programação completa de aulas e polos está disponível neste site.

