Nova Odessa tem audiências sobre saneamento este mês

A Câmara de Nova Odessa realiza na próxima quarta-feira (20) a primeira Audiência Pública do ano. Solicitado através da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, o debate trata do Projeto de Lei nº 01/2025 e seus anexos, que instituem o Plano Municipal de Saneamento Básico de Nova Odessa.

“Sabemos da complexidade e da importância do tema em questão. Por isso, quando procurado através da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, apoiei a solicitação para realização da Audiência Pública. Precisamos debater com clareza os assuntos de interesse da população”, explicou o presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge.

Nova Odessa em debate

A audiência está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 14h30 no Plenário Simão Welsh.

“Nos reunimos e entendemos que o assunto merece uma atenção especial, uma vez que o Plano Municipal de Saneamento Básico oferece um planejamento estratégico sobre os serviços de saneamento, como abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem.”, afirmou a vereadora Priscila Peterlevitz, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

A Audiência Pública pode ser acompanhada presencialmente no Plenário Simão Welsh ou através de transmissão nas redes sociais da Câmara Municipal.

