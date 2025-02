Brasil tem mais empreendedor que CLT hoje

Poucos CLT- Segundo dados recentes da BigDataCorp, divulgados em 2024, o Brasil ultrapassou a marca de 60 milhões de Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrados. Esse número supera significativamente o total de brasileiros empregados com carteira assinada, que somam 39 milhões em 2024, conforme dados do IBGE.

“O crescimento expressivo do número de empresas ativas mostra que o Brasil está se transformando em um país de empresários. As Micro e Pequenas Empresas e MEI estão assumindo um papel fundamental na geração de empregos, renda e no fortalecimento da economia nacional”, afirma Joseph Couri, presidente do SIMPI.

De acordo com o Boletim do Mapa de Empresas do Governo Federal do último quadrimestre de 2024, 4.254.903 novas empresas foram abertas em 2024, representando um aumento de 9,8% em relação a 2023.

Apesar do fechamento de 2.436.190 empresas no mesmo período, o saldo positivo foi de 1.818.713 novos empreendimentos, elevando o total de empresas ativas para 22.004.843. Somando o número de empresas ativas no Brasil e o número de pessoas que trabalham por conta própria, o Brasil soma mais de 48.104.843 de empresários.

No mercado de trabalho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada pelo IBGE, mostra que a taxa de pessoas desempregadas atingiu 6,2% no último trimestre de 2024, a menor da série histórica iniciada em 2012.

No entanto, o número de pessoas que trabalham por conta própria, sem necessariamente ter um CNPJ ativo também atingiu o maior nível da história, com 26,1 milhões de brasileiros, um aumento de 1,9% em relação a 2023.

CLT são menos de 40 milhões

No entanto, o número de pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada também cresceu 2,7% no ano e chegou a 38,7 milhões de pessoas. Este é o índice mais alto da série.

Apesar do avanço, o mercado ainda enfrenta desafios, como o aumento de 12,1% em relação a 2023 no fechamento de empresas e a taxa de informalidade, que permanece em 38,6%. No entanto, os indicadores positivos apontam para um cenário de recuperação econômica sustentada pelas Micro, Pequenas e Médias Empresas e MEI. Com o saldo positivo na abertura de novos negócios e crescimento no emprego formal.

Sobre o SIMPI

Com 36 anos de atuação, o SIMPI sempre atuou na defesa incondicional das Micro e Pequenas Empresas e dos MEI’s. O SIMPI realiza o programa de TV ‘A Hora e a Vez da Pequena Empresa’, veiculado em rede nacional pela Rede Vida, COMBRASIL e outros 48 canais comunitários, com grande engajamento nas redes sociais, somando mais de 9 milhões de visualizações mensais.

Presente nos 27 estados brasileiros e com representações internacionais nos Estados Unidos, Portugal, Japão e China, o SIMPI tem como missão fortalecer o empreendedorismo brasileiro.

