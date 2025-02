A polícia militar recuperou armas e munições que seriam usadas no crime na região. O caso foi em Santa Bárbara d’Oeste na noite deste domingo.

O caso começou após um assalto a residência no final da tarde. O ataque foi feito próximo a uma cass que fica perto do velório da cidade.

Os PMs iniciaram as buscas pelos assaltantes e foram até a rua Bahia, bairro vila Brasil. Lá um homem se assustou e saiu correndo. Com ele, nada foi encontrado. Os policiais seguiram as buscas.

Mais notícias da cidade e região

Logo depois, na mesma rua, outros dois rapazes que saíam de casa se assustaram e decidiram fugir correndo. Um deles foi alcançado e, dentro da casa onde estava, foi encontrada uma espingarda.

Depois da espingarda, nova investigação revelou haver no local muitas armas.

Armas caseiras e mais

Junto ao material apreendido foi encontrado armamento de fabricação caseira e também profissional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP