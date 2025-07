A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Senac Americana, abriu vagas para cursos gratuitos de “Jardinagem” e “Manicure e Pedicure”. Podem participar pessoas com idade mínima de 18 anos e que tenham concluído o Ensino Fundamental II.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto de forma presencial no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na Rua das Perobas, nº 114, Jardim das Palmeiras. As aulas acontecem no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) de Nova Odessa, localizado na Rua Flamboyant, nº 933, no Jardim Capuava.

Os cursos oferecidos são:

Jardinagem

De 18/08 a 12/12/2025 – Aulas às segundas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30

Manicure e Pedicure

De 18/08 a 19/11/2025 – Aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Teixeira, a qualificação gratuita representa uma oportunidade concreta de crescimento profissional. “Seguimos trabalhando para garantir acesso à formação de qualidade, promovendo autonomia e melhores perspectivas de vida à população”, afirmou.