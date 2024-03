A terceira onda de calor do ano vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até a próxima sexta (15). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesses estados as temperaturas máximas devem ficar 5°C acima da média.

E como se proteger no calor intenso? A maior dica está relacionada à hidratação, realizada principalmente pela ingestão de líquidos. Contudo, também é indicado hidratar os olhos, uma vez que essa é uma parte do corpo muito afetada com as altas temperaturas, além da pele e das narinas.

Para falar sobre os cuidados com a saúde ocular, o Dr. Celso Cunha, médico oftalmologista e consultor da HOYA Vision Care, empresa japonesa que produz lentes para óculos de alta tecnologia desenvolvidas para correção de problemas da visão, oferece dicas de como cuidar da saúde dos olhos em dia com os termômetros registrando recordes.

“É fundamental investir nos cuidados com a saúde ocular durante as fortes ondas de calor. Lembre-se de utilizar proteções como óculos solares ou lentes fotossensíveis para preservar a visão e evitar a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. Também indicamos o uso de bonés e evitar a prática de atividades expostas diretamente ao sol entre 10h e 14h, além de hidratação contínua”, explica o especialista.

Entre os principais problemas oculares que podem surgir nesse período, destacamos a possibilidade de queimadura solar, quando há exposição longa, agravamento de problemas oculares em pessoas que já possuem condições de saúde visual como olho seco, conjuntivite alérgica, além do aumento do risco para o desenvolvimento de catarata.

Apesar das dicas apresentadas, é importante ressaltar que na presença de qualquer desconforto ou problema visual, a indicação é uma visita a um médico oftalmologista. O diagnóstico precoce de algumas doenças pode ser essencial para o tratamento e correções necessárias. “Os cuidados com a saúde ocular devem ser constantes, invista em exames preventivos e fique em dia com a sua visão”, conclui Cunha.