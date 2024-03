O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou durante esta semana o plantio de 1.360 mudas de árvores às margens do córrego Barrocão, próximo ao Rio Piracicaba, reforçando a área de mata ciliar daquele curso d’água. O plantio é uma ação da Diretoria de Gestão Ambiental da Autarquia, que utilizou mudas de árvores nativas de várias espécies.

Formado entre os bairros Jardim Europa e Frezarin, o córrego Barrocão é um afluente do Rio Piracicaba e seus cuidados estão inseridos nas manutenções da biodiversidade do município, em especial as ações de reflorestamento e restauração das funções ecológicas das matas ciliares existentes em torno das três represas de abastecimento, cuja área de cobertura vegetal soma mais de 30 km de extensão.

As mudas de árvores são cultivadas no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), localizado no bairro São Joaquim, onde é produzida uma média de 1.100 mudas de 84 espécies nativas de ocorrência regional, por mês. As plantas atendem também as áreas de nascentes dos mananciais. O DAE prevê plantar mais de 250 mil árvores nas matas ciliares e nascentes nos próximos anos.