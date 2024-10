Nova pesquisa mantém Chico na liderança; eleição é no domingo

A mais recente pesquisa estimulada realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 28 e 29 de setembro de 2024, revela que Chico Sardelli (PL) mantém a liderança na corrida pela Prefeitura de Americana, com 61,1% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece Maria Giovana (PDT), com 22,4%. Eng. Ricardo Pascote (União Brasil) registra 6,6%, enquanto 4,1% dos eleitores declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. O percentual de indecisos ou que não souberam responder é de 5,8%.

Quando considerados apenas os votos válidos, excluindo branco, nulo e indeciso, Chico Sardelli atinge 67,8%, seguido por Maria Giovana com 24,9% e Eng. Ricardo Pascote com 7,3%.

Em relação à rejeição de voto, Maria Giovana (PDT) aparece com 32,3%. Eng. Ricardo Pascote (União Brasil) vem em seguida, com 22,3% e Chico Sardelli (PL), com 13,2%.

Já na questão sobre aprovação do atual governo de Chico Sardelli, a resposta foi de 73,7% de aprovação.

APROVA: 73,7%

DESAPROVA: 14,6%

NÃO SABEM DIZER: 11,7%

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 28/09/2024 a 29/09/2024, com margem de erro de 4 pontos para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.

Foram 604 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.