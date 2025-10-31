Nova sede do Procon e unidades de Contencioso entram em funcionamento na segunda-feira

A Prefeitura de Americana inaugura na próxima segunda-feira (3), às 9h, a nova sede do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) e de unidades da Secretaria de Negócios Jurídicos – Contencioso Fiscal, Cível e Trabalhista –, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro.

A mudança ocorre após a conclusão de reformas e adequações realizadas com base em um projeto arquitetônico voltado à modernização e à otimização dos espaços e serviços, atendendo às necessidades dos servidores e da população.

Assim como acontecia no Paço Municipal, onde antes o Procon estava instalado, o atendimento ao público seguirá de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h – excepcionalmente na segunda-feira, em razão da inauguração, o atendimento ao público terá início às 12h.

“É um importante momento para a administração pública, pois, além da redução de gastos, vamos atender à necessidade de um serviço público mais eficiente, acessível e moderno”, afirmou o secretário de Negócios Jurídicos, Maurício Marzochi.

As melhorias incluem adaptações para pessoas com deficiência, manutenção de pisos, pintura, jardinagem e instalação de divisórias. “Além de um espaço mais amplo entre os guichês de atendimento, o prédio contará com uma sala própria para as audiências de conciliação, proporcionando aos consumidores mais privacidade e acolhimento no registro das reclamações”, destacou o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

Durante os primeiros dias de funcionamento, um telefone provisório estará disponível para contato pelo número (19) 3407-0220.

