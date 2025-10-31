Dupla de Americana é campeã de torneio de bocha em Rio Claro

Leia + Sobre todos os Esportes

A dupla americanense formada por Darcy Camargo e Valdir Germano, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, sagrou-se campeã do 3º Torneio de Bocha em Duplas, realizado pela ADABRC (Associação de Desportos e Amigos da Bocha de Rio Claro) em Rio Claro.

Após uma campanha consistente durante toda a competição, a parceria conquistou o título ao superar a equipe da casa na final, pelo placar de 18 a 14. O torneio contou com a participação de 52 duplas de todo o interior paulista.

“Foi uma competição muito equilibrada, com adversários fortes, mas conseguimos manter o foco e jogar com tranquilidade. Inclusive, vencemos na semifinal uma dupla de Valinhos que era considerada a favorita. Representar Americana e conquistar esse título é um orgulho enorme para nós”, celebrou Darcy.

“Essa vitória é resultado de muita parceria e treino. Agradeço à Secretaria de Esportes pelo apoio e por sempre acreditar em nosso trabalho. Levar o nome de Americana para o pódio é uma satisfação imensa”, acrescentou Valdir.

“É muito bom ver atletas da nossa cidade conquistando espaço e trazendo títulos para Americana. Essa conquista demonstra o talento, a dedicação e o amor pelo esporte que Darcy e Valdir representam”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP