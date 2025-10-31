Péricles e Ferrugem anunciam turnê juntos

É impossível falar de samba nos últimos 30 anos sem citar Péricles e Ferrugem. Um é símbolo de trajetória. O outro é de renovação. Juntos, são nacionalmente reconhecidos por seus talentos vocais. Por isso, decidiram se unir em uma turnê inédita, chamada “As Vozes”, que vai rodar o país no ano que vem.

No dia 29 de outubro, eles anunciaram oficialmente o encontro em um evento para imprensa e convidados, com apresentação dos especialistas no segmento Leandro Brito e Patrícia Liberato, e no dia 30 de outubro, lançam o single “Foguete” em todas as plataformas digitais e dia 31 de outubro no Youtube.

A união reflete também a força individual de cada nome.

Com 39 anos de carreira, Péricles tem 1,5 bilhão de visualizações no YouTube

6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 15 milhões de discos vendidos. Foi vocalista do Exaltasamba, venceu o Grammy Latino em 2011 e desde 2012 segue carreira solo, com destaque para projetos como “Pagode do Pericão”, “Céu Lilás” e “Calendário”.

Ferrugem, por sua vez, se consolidou como um dos principais nomes do pagode contemporâneo. O cantor ultrapassa 9,4 bilhões de reproduções nas plataformas digitais e tem quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde já emplacou sucessos como “É Natural”, “Pirata e Tesouro” e “Apaguei Pra Todos” no TOP 200 da plataforma. Recentemente, lançou o single “Apagar”, que também já consta no ranking das mais ouvidas do país, e prepara seu novo álbum de estúdio.

“A ideia da turnê nasceu da união entre a Faria’s Produções e a Gold Produções, impulsionada também pela amizade de anos que tenho com o Ferrugem — e pela pergunta que não saía da nossa cabeça: por que não unirmos as nossas vozes? Desde o início, tudo tem fluído de forma leve e bonita. É incrível ver as duas equipes trabalhando juntas, se conectando com um único propósito: fazer desse encontro algo emocionante, não só pra nós, mas principalmente pra quem nos acompanha”, afirma Péricles.

Para Ferrugem, a parceria é também uma realização pessoal: “Cresci ouvindo o Péricles, me inspirando nele, aprendendo com cada música, cada interpretação. Estar agora ao lado dele nessa turnê é mais do que um momento da minha carreira — é um sonho realizado. A gente está preparando vários lançamentos juntos e um grande show com verdade, respeito e entrega. Vai ser especial demais”.

O tão aguardado encontro entre Péricles e Ferrugem tem tudo para se tornar um marco na história recente do samba. Os artistas vão dividir o palco em um espetáculo construído a partir de seus sucessos e das canções inéditas que ainda vão lançar juntos. O formato prevê apresentações em diversas cidades do país, com estrutura pensada para grandes públicos, proporcionando uma experiência única que celebra a música, a amizade e a união de gerações.

