Finados: cemitérios de Americana recebem melhorias e esperam mais de 20 mil pessoas no fim de semana

Os cemitérios municipais de Americana – da Saudade e Parque Gramado – esperam receber mais de 20 mil pessoas neste fim de semana, em razão do Dia de Finados, lembrado neste domingo (2). Nas últimas semanas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), intensificou os serviços de zeladoria, pintura e limpeza nos espaços, a fim de garantir mais segurança e conforto aos visitantes.

O Cemitério da Saudade estará aberto das 6h às 18h, tanto no sábado quanto no domingo. Além dos serviços que são realizados diariamente no local, como manutenção, roçagem e capinagem, foi renovada a pintura de todas as estruturas do cemitério, incluindo capela, administração, paredes, muros, postes, parte externa e outros pontos.

Já o Cemitério Parque Gramado funcionará das 7h às 17h nos dois dias e também passou pelo serviço de roçagem esta semana. O local recebeu uma série de intervenções no primeiro semestre deste ano, que incluíram pintura das instalações, manutenção dos telhados, troca de forros, manutenção e troca de calhas, verificação e adequação de instalações elétricas, entre outras melhorias para qualificar a estrutura do espaço.

“Os cemitérios são espaços que merecem nosso cuidado e respeito, especialmente neste período em que recebem milhares de pessoas que vão prestar suas homenagens. Por isso, além dos serviços que já são realizados periodicamente, reforçamos os trabalhos para garantir locais mais organizados, seguros e acolhedores para a população”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além dos pontos fixos, também serão comercializados produtos como velas, flores naturais e artificiais, além de itens alimentícios, por meio dos comércios eventuais em boxes nas entradas.

Confira a programação das missas no domingo (2):

Capela do Cemitério da Saudade

8h – Padre Márcio (Paróquia São Francisco)

9h30 – Padre Newton (Paróquia Nossa Senhora do Carmo)

14h – Padre Daniel (Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe)

16h – Padre Cleiton (Paróquia São Judas Tadeu)

Capela do Cemitério Parque Gramado

7h – Padre Danilo Rodrigues (Paróquia São Jerônimo)

8h30 – Padre da Basílica Santo Antônio de Pádua

10h – Padre Marcos Neves (Paróquia Divino Espírito Santo)

14h – Padre Gilmarcos (Paróquia Santa Catarina)

16h – Padre Amarildo (Paróquia São Domingos Sávio)

