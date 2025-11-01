Neste novembro, alguns dos movimentos astrológicos mais significativos ganham destaque: a última janela de Mercúrio retrógrado de 2025, agora em Sagitário e Escorpião, e a reta final de Urano em Touro antes de sua mudança para Gêmeos em 2026.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com o App Astrolink, esse também é o mês em que Saturno conclui seu ciclo retrógrado, indicando que situações que vinham estagnadas podem finalmente ganhar fluidez. Para completar o cenário, Vênus em Escorpião intensifica as emoções e aprofunda as relações, enquanto Júpiter inicia seu movimento retrógrado em Câncer, um trânsito que seguirá até 2026, reforçando a necessidade de pausa, introspecção e reconexão com o propósito.

Essas configurações celestes criam um clima de revisão e autoanálise. É um período para repensar o que funcionou ao longo do ano, compreender o que precisa ser deixado para trás e se preparar para um novo ciclo. Com os signos de Escorpião e Sagitário em destaque, o foco recai sobre as verdades internas: o que te move, o que ainda dói e o que já está pronto para ser transformado?

Entre distrações, saudades e um turbilhão de pensamentos, Mercúrio Retrógrado pode trazer confusões passageiras, mas também grandes revelações. Este é um convite para olhar para dentro, ouvir o coração e se reconectar com a própria essência, sem pressa e com honestidade emocional.

O último Mercúrio Retrógrado do ano reforça a importância de pausar antes de agir. Novembro é um período para revisar planos, encerrar ciclos e compreender o que realmente faz sentido seguir com você em 2026. O Guia Astrológico de 2026 do Astrolink pode te ajudar nesse processo, mostrando as potências e desafios que o seu mapa astral enfrentará no próximo ano.

Previsões por ascendente em novembro

Áries

Com Saturno de volta a Peixes e Marte ativo em Sagitário, o mês traz energia para expandir horizontes e buscar novas experiências. É tempo de estudar, viajar, abrir a mente e reconectar-se com o entusiasmo pela vida. Apenas evite agir por impulso, canalize o fogo ariano em direção a algo que te inspire de verdade. Intuições poderosas podem trazer respostas que você buscava há tempos.

Touro

Relações e parcerias seguem em destaque. A Lua Cheia do início do mês ilumina acordos e conexões importantes, convidando a fortalecer vínculos baseados em confiança e reciprocidade. Novembro também favorece o perdão e a liberação de ressentimentos. Deixe o passado no passado e abra espaço para novas formas de intimidade.

Gêmeos

Com Mercúrio retrógrado em Sagitário, o diálogo pode gerar ruídos, mas também oportunidades de revisão. Seja claro ao se comunicar e repense parcerias de forma estratégica. A saúde pede atenção: mantenha a rotina equilibrada, priorize descanso e não negligencie sinais do corpo. Viagens e estudos podem trazer insights valiosos.

Câncer

O mês desperta sua criatividade e sua sensibilidade. Projetos artísticos e afetivos ganham destaque, assim como a vontade de cuidar mais de si. Se algo te emociona, é por aí o caminho. Aproveite a Lua Nova do dia 20 para renovar compromissos e fortalecer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Leão

Transformações vividas nos últimos meses começam a se firmar. O foco agora é estabilizar o que foi conquistado. No campo profissional, decisões importantes podem se consolidar. O período também pede atenção à família: há aprendizados valiosos em conversas sinceras e reconciliações.

Virgem

Marte em Sagitário pede reorganização doméstica e emocional. É hora de equilibrar deveres e descanso, criando um ambiente mais acolhedor. Mudanças na rotina podem surgir, tente lidar com flexibilidade. Urano volta a Touro, reativando o desejo de aprendizado e expansão espiritual.

Libra

Suas conexões sociais e profissionais ficam em evidência. Use o charme libriano para fortalecer contatos e revisar projetos. A sensação de lentidão em alguns resultados pode ser frustrante, mas confie no processo. A partir do fim do mês, os trânsitos favorecem parcerias e oportunidades de crescimento financeiro.

Escorpião

As finanças e a vida amorosa ganham novos capítulos. É um mês de reavaliação: onde vale investir energia e o que já não faz mais sentido? Vênus em seu signo intensifica emoções e magnetismo, mas também desperta ciúmes. Trabalhe o desapego e transforme possessividade em confiança.

Sagitário

Com Mercúrio neste signo, você começa o mês mais comunicativo, mas a retrogradação pede revisão de planos e expectativas. Evite decisões impulsivas e dê tempo às conversas. A Lua Cheia acende temas ligados à saúde e hábitos. Cuide do corpo com carinho, ele será seu maior aliado.

Capricórnio

Um clima mais introspectivo marca o mês. Mercúrio retrógrado e Saturno direto pedem que você reavalie prioridades e libere o que já não contribui para o seu progresso. É um ótimo momento para cuidar da mente, buscar terapia ou iniciar práticas espirituais. No fim do mês, a Lua Nova traz boas notícias em projetos coletivos.

Aquário

Amizades e projetos em grupo se fortalecem. A vida social fica mais vibrante, e convites interessantes podem surgir, aproveite para colaborar e cocriar. Apenas mantenha os pés no chão e evite conflitos por divergências de opinião. O fim do mês marca uma virada positiva em metas profissionais.

Peixes

Você ganha destaque no trabalho, e seus talentos podem ser reconhecidos. Marte em Sagitário amplia sua ambição e disposição, mas exige equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Escute seus limites e evite sobrecargas. A partir da Lua Nova, novas oportunidades podem surgir, siga sua intuição, ela será seu melhor guia.

Prepare-se para 2026

O céu de 2026 promete grandes transformações e o Guia Astrológico 2026 do Astrolink vai te ajudar a atravessar esse novo ciclo com consciência e propósito. O material reúne previsões detalhadas para o ano, tendências dos principais planetas, eclipses, movimentações de cada signo e ferramentas práticas para planejar o futuro com equilíbrio e clareza.

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo, com mais de 18 milhões de usuários. É uma plataforma dedicada ao autoconhecimento e bem-estar por meio da astrologia, oferecendo ferramentas como mapa astral, sinastria do amor, tarot, previsões personalizadas e ciclos lunares. Conhecer a si próprio – e quem você ama – pode transformar completamente sua jornada.

Leia + sobre Famosos, artes e música