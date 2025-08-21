O Pronto Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga iniciou nesta quarta-feira (20) o processo de transição para uma gestão compartilhada da unidade entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), Organização Social (OS) que já atua em 17 unidades de saúde em diferentes estados do país.

A gestão compartilhada será acompanhada por melhorias estruturais e ampliação da capacidade de atendimento. O PA Zanaga conta com equipe multidisciplinar formada por médicos clínicos gerais, emergencistas e pediatras, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e equipe administrativa.

A equipe do INDSH foi recebida pelo secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, pela superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lílian Franco de Godoi, e pela diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

Adjunto fala da parceria no PA Zanaga

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, ressaltou a importância da parceria. “A gestão compartilhada representa um reforço fundamental para ampliar a resolutividade do PA Zanaga. Além das melhorias na estrutura física, teremos condições de fortalecer o acolhimento e otimizar os fluxos de atendimento, garantindo mais eficiência e qualidade no cuidado prestado à população”, destacou.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia, também enfatizou os ganhos previstos. “A chegada do INDSH traz um novo fôlego para a gestão do PA. Com mais recursos e melhorias na infraestrutura, poderemos oferecer condições de trabalho ainda mais adequadas para as equipes e, principalmente, um atendimento mais ágil e humanizado para a população que depende dessa unidade”, afirmou.

“Estamos aqui com uma proposta diferenciada de gestão do PA Zanaga, em parceria com a Prefeitura de Americana. O INDSH já atua em 17 unidades pelo Brasil e tem como prioridade a qualidade, a segurança do paciente e o atendimento humanizado. Essa será também a nossa missão em Americana: dar continuidade ao trabalho e avançar cada vez mais nos processos, para oferecer um serviço de saúde que a população merece”, afirmou a diretora operacional do INDSH, Lilian Buse.

O contrato firmado entre a Prefeitura e o INDSH tem valor de R$ 17.076.129,63, incluindo custeio mensal, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, além das obras de melhoria. Assinado em 25 de julho, tem validade inicial de um ano, com possibilidade de renovação por até cinco anos.

O encontro contou ainda com a presença da assessora do secretário de Saúde, Irani Ferreira de Moura; da superintendente adjunta da Fusame, Tatiane Pereira Apostólico; da diretora executiva do INDSH, Edna Gomes Batista; do diretor de suprimentos da entidade, Francisco Mingrone; do médico da unidade, Dr. Matheus Xavier; da coordenadora, Tânia Facioli; e da gestora administrativa, Márcia Spreafico.

