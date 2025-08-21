Uma filhote de pitbull resgatada em um lixão de Santa Bárbara d’Oeste agora foi colocada para adoção. Ela foi recolhida na região da Ponte do Funil, entre SBO e Limeira.

Estava bastante machucada e foi cuidada por trabalhadores que passam pelo local. Mas eles dizem não ter hoje condições de cuidar da filhote.

Mensagem enviada para a adoção da filhote de Pitbull

Adotem a pitbullzinha que foi recolhida da ponte do funil, ela já está tratando dos olhinhos e precisa de uma nova família pra ser muito amada e viver até o resto de sua vida sem abandoná-la novamente, e em troca vai ser receber muito amor e carinho, e lambeijos que ela é muito boazinha, abre o seu coração e muda a vida de um animal

