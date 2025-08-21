Marcos Caetano pede informações sobre desperdício de água tratada

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana, solicitando informações e providências do Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre perdas de água tratada na rede pública de abastecimento.

No documento, o parlamentar questiona se o DAE tem conhecimento de perdas causadas por vazamentos. “Solicitei dados sobre o desperdício, os custos gerados aos cofres públicos e as medidas adotadas para amenizar esse cenário. É essencial garantir transparência e eficiência na gestão da água, reduzir custos e garantir o uso sustentável da água”, comenta Marcos.

O autor questiona no requerimento se a autarquia possui indicadores da relação entre a quantidade de água perdida tratada e bruta e os custos estimados que a perda de água tratada por vazamentos impõe aos cofres públicos da cidade de Americana, considerando também a manutenção da infraestrutura do serviço. Marcos Caetano também pergunta se há estudos, pesquisas ou iniciativas em andamento ou planejadas pelo DAE para reduzir a perda de água tratada e o impacto esperado.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (19) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

