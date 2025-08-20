Novos integrantes da CIPAA tomam posse no HM de Americana

Leia + sobre saúde

Com o objetivo de intensificar as ações de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, os novos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, tomaram posse em cerimônia realizada nesta terça-feira (19). O evento reuniu a direção hospitalar, supervisores e funcionários, marcando o início oficial do mandato de 2025/2026.

O grupo, eleito pelos próprios colaboradores, assume o mandato com a missão de fortalecer a cultura de segurança e garantir um ambiente de trabalho mais saudável para todos os profissionais. A nova composição da CIPAA inclui representantes de diversos setores do hospital, garantindo que as particularidades de cada área sejam consideradas nas ações de prevenção.

Durante a solenidade, o diretor geral do HM, Ruy Santos, enfatizou a importância do trabalho colaborativo. “A CIPAA é um pilar fundamental para a gestão desta casa. A segurança de nossos colaboradores é prioridade absoluta, pois está diretamente ligada à qualidade do atendimento prestado à população de Americana. Contamos com o empenho e a voz ativa de cada novo integrante para construirmos um ambiente de trabalho cada vez mais saudável e seguro”, declarou.

A nova CIPAA é composta por 20 membros – 12 efetivos e oito suplentes. Entre eles estão Renata Bueno (presidente), Victor Kremer (vice-presidente), Regina Costa (secretária geral), Antônio Carlos Kozan, Vanessa Robert, Adriana Belizário, José Lira, Maycon Coelho, Gleyce Rocha, Camila Peres, Matheus de Almeida, Makisuel dos Santos, Vanessa Coelho, Isabelly Miranda, Elismar Santos, Aline Ribeiro, Analia Rocca, Alessandro Brandão, Patrícia Pereira e Thassiane Cocielo.

Entre as principais metas para o novo mandato, estão a intensificação das inspeções de rotina, a revisão de protocolos de emergência, a promoção de campanhas educativas sobre ergonomia, uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e saúde mental, e o fortalecimento do canal de diálogo entre os funcionários e a gestão do hospital.

“O fortalecimento da CIPAA no Hospital Municipal é mais uma demonstração de que estamos priorizando não apenas a qualidade do atendimento à população, mas também o cuidado com os nossos profissionais de saúde. A prevenção de acidentes e o combate ao assédio são pilares fundamentais para que possamos avançar em uma saúde pública mais humana e eficiente”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A posse da nova CIPA no HMA reforça o compromisso da instituição com as normas de segurança e a valorização do seu capital humano, seguindo as diretrizes da legislação trabalhista e priorizando o bem-estar de quem dedica seus dias ao cuidado do próximo.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP