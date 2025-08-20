ESF do Jardim Alvorada promove ação de projeto para pacientes com diabetes

A Estratégia Saúde da Família (ESF) do Jardim Alvorada promoveu nesta quarta-feira (20) mais uma atividade do projeto “Doce Equilíbrio: juntos pelo equilíbrio, juntos pela vida”, que oferece orientação e acompanhamento a pessoas com diabetes. A palestra foi conduzida pela nutricionista Renata Liberalesso Tim Martins, com foco em estratégias práticas de controle da doença.

Os participantes receberam orientações sobre planejamento de refeições, uso correto de medicamentos, importância da atividade física e manutenção de hábitos saudáveis.

“A ideia é transformar informações complexas em orientações simples e aplicáveis, ajudando cada paciente a entender seu próprio corpo e suas necessidades, além de mostrar caminhos para uma vida mais equilibrada”, comentou a nutricionista.

“Mais do que transmitir conhecimento, nosso trabalho busca criar uma relação de confiança com a comunidade. Quando o paciente sente que a equipe está próxima, ele se sente motivado a se cuidar melhor e a seguir o tratamento corretamente”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Segundo o Ministério da Saúde, o diabetes é uma das principais causas de complicações preveníveis, como infecções e problemas renais. O acompanhamento regular nas unidades de atenção básica é fundamental para reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O projeto “Doce Equilíbrio” incentiva a participação ativa do paciente e a autonomia no cuidado com a saúde. Além de informações técnicas, os encontros quinzenais fortalecem o vínculo entre usuários e equipe, promovendo atenção humanizada e apoio contínuo à adesão ao tratamento.

