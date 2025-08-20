Teatro de Americana terá concerto com as orquestras Sinfônica e Sanfônica

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o encontro das orquestras Sinfônica Municipal e Sanfônica de Americana no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 20h. O concerto “Tudo Junto e Misturado” leva ao palco 45 músicos, sob a regência do maestro da Sinfônica, Álvaro Peterlevitz. A entrada é solidária, com a doação de um pacote de absorvente feminino para destinação ao programa Mãe Americanense. Os ingressos estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

“Este é mais um concerto em que a Sinfônica de Americana busca um diálogo entre diferentes linguagens musicais e diferentes nichos de público. É com grande alegria que vamos interagir com uma orquestra irmã, também de Americana, a Sanfônica. Trata-se de um grupo que faz música com uma alegria contagiante, em ritmo de xote, baião e até de música russa, afinal, Luiz Gonzaga compôs um Pagode Russo inspirado numa viagem que fez ao outro hemisfério. Essa música, em especial, representa exatamente o diálogo entre tradições que buscamos estabelecer, não poderíamos deixá-la de lado nesse encontro. Mas não faltarão clássicos inesquecíveis, como Asa Branca, Xote das Meninas, Juazeiro, Ovo de Codorna, Baião, Assum Preto, entre muitas outras”, detalhou o maestro.

Orquestras

A Orquestra Sinfônica se apresentará com 32 integrantes e a Sanfônica reforça o grupo com outros 13 músicos. O repertório será repleto de sucessos nacionais e incluirá oito músicas de Luiz Gonzaga executadas pelas duas formações e outras seis executadas exclusivamente pela Orquestra Sanfônica.

“O que presenciaremos no palco do Teatro Municipal será a união rara de duas orquestras de Americana, Sinfônica e Sanfônica, com estilos diferentes e o mesmo poder de encantar por meio da música. O concerto reúne clássicos da nossa música e é uma ótima agenda para fãs da cultura nacional”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP