Vai para Nova York no começo de 2026 e está procurando hospedagem, melhor ainda se estiver com desconto? Então, a NYC Hotel Week, que oferece 25% de desconto nas diárias padrão em mais de 140 hotéis da Big Apple, chegou em boa hora para ajudar a resolver esse importantíssimo item da viagem.

A New York City Tourism + Conventions anunciou que as reservas já podem ser feitas em nyctourism.com/hotelweek, e as diárias devem ser usufruídas no período de 02 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026. Entre as propriedades participantes estão W New York – Union Square, Lotte New York Palace, New York Marriott Marquis, New York Hilton Midtown, The Plaza Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Pierre, Ace Hotel Brooklyn, Radio Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen e Wythe Hotel, e o programa é uma das melhores oportunidades do ano para economizar em hospedagem.

“Desde 2022, a NYC Hotel Week tem oferecido aos visitantes um valor excepcional em hotéis para todos os perfis de preço”, disse a presidente e CEO da New York City Tourism, Julie Coker. “Os meses de janeiro e fevereiro são ótimos para vivenciar Nova York, e, com o oferecimento de desconto nos hotéis, os visitantes têm a chance de aproveitar esse período gastando menos. Nossos programas Winter Outing proporcionam economia também na Broadway, restaurantes, museus, atrações, artes cênicas e tours. Seja planejando seu roteiro ou presenteando alguém querido com uma viagem para a cidade nesta temporada de férias, esses programas abrem as portas para as melhores opções nos bairros da cidade”.

Para ver os empreendimentos participantes da NYC Hotel Week e fazer a reserva, visite nyctourism.com/hotelweek e pesquise por filtros como borough (distrito) e neighborhood (vizinhança). As ofertas estão disponíveis em propriedades localizadas em mais de 30 bairros da cidade.

Nova York Hotel Week

A NYC Hotel Week faz parte do NYC Winter Outing*, o programa da NYC Tourism que oferece desconto em uma série de atrações durante o inverno, o qual também inclui:

NYC Restaurant Week: menus de almoço e jantar com preço fixo de US$ 30, US$ 45 e US$ 60 em restaurantes participantes.

menus de almoço e jantar com preço fixo de US$ 30, US$ 45 e US$ 60 em restaurantes participantes. NYC Broadway Week: ingressos 2-por-1 para espetáculos da Broadway participantes.

ingressos 2-por-1 para espetáculos da Broadway participantes. NYC Must-See Week: ingressos 2-por-1 para museus, atrações, artes cênicas e tours participantes.

O inverno nova-iorquino também é espetacular nesta reta final do ano, com uma infinidade de atrações, passeios e decoração e iluminação especiais para o Natal. Mais informações sobre a programação de fim de ano na cidade estão disponíveis aqui.

Para saber tudo o que há para ver e fazer em Nova York, visite www.nyctourism.com e siga @nyctourism nas redes sociais.

*As reservas para os programas do NYC Winter Outing – NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week e NYC Must-See Week – abrem em 07 de janeiro de 2026 ao meio-dia (horário de Nova York), e as ofertas serão válidas de 20 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026.