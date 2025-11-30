As equipes femininas de handebol da Secretaria de Esportes de Americana disputam neste domingo (30) o título da Liga de Handebol do Interior (LHI) em duas categorias: infantil (Série Prata) e cadete. Os jogos serão disputados a partir das 10h, no ginásio da Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga, com entrada gratuita e aberta ao público.

Pela categoria cadete, Americana superou a equipe de Mogi Guaçu na semifinal, por 32 a 24, e enfrenta na decisão o Guarani de Campinas. Já na categoria infantil (Série Prata), o time americanense venceu o ACH/Campinas pelo placar de 24 a 10 na semifinal e, agora, busca o título diante de Indaiatuba.

Fala técnica do handebol

“A campanha que fizemos até aqui é fruto de muito empenho das meninas, que encararam cada treino com seriedade e alegria. O grupo amadureceu, ganhou confiança e chega para a final preparado para competir em alto nível. Vamos entrar em quadra com determinação e aproveitar essa oportunidade de disputar um título importante para o handebol de base da cidade”, destacou a técnica da equipe infantil, Priscila Costa.

“Chegar na decisão em duas categorias diferentes é resultado de um trabalho construído com muita dedicação. Essas meninas não apenas evoluíram tecnicamente, mas também mostraram uma vontade enorme de superar desafios. Vamos para as finais com humildade, foco e a certeza de que deixaremos tudo em quadra para buscar esses títulos. Contamos com o apoio da nossa torcida para trazermos mais esses troféus para Americana”, acrescentou o técnico da equipe cadete, Jurandir Batista.

“O handebol feminino tem representado Americana com muita competência. Isso demonstra a força da modalidade na cidade e o comprometimento de nossas atletas e comissão técnica. Estamos confiantes em grandes jogos e esperamos ver o ginásio cheio para apoiar nossas equipes nessa disputa tão importante”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

