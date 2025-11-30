Com atitude irreverente, estética marcante e músicas que atravessaram gerações, Billy Idol chega aos 70 anos no dia 30 de novembro mantendo-se como referência do punk rock.
Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as obras do artista que mais se destacaram nas execuções públicas nos últimos anos no Brasil.
De acordo com os dados da gestão coletiva, Billy Idol tem 395 obras musicais e 399 gravações cadastradas no banco de dados.
A pesquisa aponta que “Eyes Without a Face”, parceria com Schneider Steven, foi a música de sua autoria mais executada nos últimos cinco anos no país, enquanto “Dancing with Myself”, parceria com Tony James, aparece como a obra mais regravada, com 36 fonogramas identificados.
Ranking das músicas de autoria de Billy Idol mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Eyes without a face
|Schneider Steven B / Billy Idol
|2
|Dancing with myself
|B Idol / James (Gb 1) Tony
|3
|Rebel yell
|B Idol / Schneider Steven B
|4
|Sweet sixteen
|B Idol
|5
|Bad decisions
|Nick Valensi / Albert Hammond Jr / Nikolai Fraiture / B Idol / Fabrizio Morretti / Julian Casablancas / James (Gb 1) Tony
|6
|Flesh for fantasy
|B Idol / Schneider Steven B
|7
|White wedding
|B Idol
|7
|Catch my fall
|B Idol
|8
|Hot in the city
|B Idol
|9
|Cage
|Jay Hawke / Thomas J Schleiter / Steve Stevens / B Idol
|10
|The last note of freedom
|William Broad / Billy Idol / Hans Zimmer
|10
|Blue highway
|Billy Idol / Schneider Steven B
Top 5 das músicas de autoria de Billy Idol mais gravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Dancing with myself
|B Idol / James (Gb 1) Tony
|2
|White wedding
|B Idol
|3
|Eyes without a face
|Schneider Steven B / B Idol
|4
|Rebel yell
|B Idol / Schneider Steven B
|5
|Flesh for fantasy
|B Idol / Schneider Steven B