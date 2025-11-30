A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou, nesta sexta-feira (28), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), do encontro Ciência & Tecnologia para o Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

A atividade reuniu pesquisadores, universidades, gestores públicos, representantes do setor produtivo e lideranças regionais para discutir estratégias de inovação, soberania tecnológica e desenvolvimento sustentável.

O encontro ocorreu no auditório da Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp) e reforçou o papel da Região Metropolitana de Campinas (RMC) como um dos principais polos científicos e tecnológicos do Brasil, que abriga o Sirius, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais (CNPEM), o CTI Renato Archer, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), a Unicamp e uma ampla rede de parques tecnológicos e startups.

A ministra Luciana Santos ressaltou que a ciência voltou a ser prioridade do Governo do Brasil.

Fala ministra

“Os investimentos em ciência e tecnologia já alcançaram recordes históricos desde o início da nossa gestão. Em 2023, o orçamento do FNDCT chegou a quase R$ 10 bilhões; em 2024, alcançou R$ 12,7 bilhões; e, em 2025, será de R$ 14,6 bilhões. Apenas o valor deste ano se aproxima da soma de todos os recursos destinados ao fundo durante os quatro anos anteriores, que totalizaram R$ 15,14 bilhões. Isso demonstra o compromisso do governo Lula com a reconstrução da política científica brasileira”, afirmou.

O americanense Beto Polezzi, diretor do Sinpro Campinas, esteve com Luciana e ressaltou o trabalho da ministra: “Fiquei especialmente impressionado ao ver um investimento do setor público muito acima dos anteriores, mostrando um compromisso concreto com ciência, tecnologia e desenvolvimento. ”

