Novidades em Campinas: Noite de Tango e Wepink O restaurante Pobre Juan Campinas promove no dia 28 de fevereiro, sábado, a partir das 20h, mais uma edição da sua tradicional Noite de Tango, evento gastronômico e cultural que une a tradição das casas de carne argentinas à paixão pela música e dança típicas do país vizinho.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Trazendo o charme e a intensidade do tango argentino, a programação contará com apresentações ao vivo dos casais de dançarinos André Magro e Andressa Moraes e Débora Reato e Reginaldo Coelho, com trilha sonora a cargo do trio de músicos Marcelo Ahumada (bandoneon), Samuka Cartes (piano) e Luis Lanzani (violão).
Na ocasião, a casa estará operando com o menu aberto e será cobrado um couvert artístico de R$ 29,00 por pessoa. Recomenda-se fazer reserva antecipada pelo telefone/whatsapp (19) 3199-0265.
Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é uma das mais renomadas casas de parrilla do país, reconhecido por seus cortes especialmente selecionados, excelência na carta de vinhos e seu ofurô de cervejas.
Serviço
Noite de Tango no Pobre Juan Campinas
Data: 28 de fevereiro, sábado, a partir das 20h
Couvert artístico: R$ 29,00 por pessoa
Endereço: Segundo piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas)
Telefone/whatsapp para reservas: (19) 3199-0265
Site e Instagram: www.pobrejuan.com.br; @restaurantepobrejuan
WePink amplia presença física em Campinas
Nova operação que chegou ao Bandeiras marca avanço da marca na região e acompanha a transformação do consumo de beleza entre os jovens
Campinas, fevereiro de 2026 – A chegada da WePink no Shopping Parque das Bandeiras vai além da inauguração de um novo ponto de venda. Localizada no Piso L3, em frente ao Outback, a operação passa a integrar um movimento mais amplo do varejo: o crescimento da beleza como ferramenta de expressão individual e conexão com comunidades digitais.
Nos últimos anos, o setor de cosméticos deixou de ser apenas uma categoria de consumo para se tornar parte da construção de identidade, especialmente entre o público jovem. Marcas com forte presença nas redes sociais, linguagem direta e proximidade com influenciadores têm impulsionado um novo comportamento de compra, mais guiado por identificação, pertencimento e experiência do que apenas por necessidade.
Ao escolher o Shopping Parque das Bandeiras como ponto de expansão em Campinas, a WePink passa a dialogar com esse público dentro de um ambiente físico que complementa a jornada digital. A presença da marca reforça a transformação dos shoppings em espaços de experiência, onde tendências online ganham materialidade e interação presencial.
“A categoria de beleza vem se consolidando como uma das mais relevantes do varejo, não apenas em volume, mas em engajamento. A chegada da WePink acompanha esse movimento e reforça nossa estratégia de oferecer um mix alinhado ao comportamento do público, especialmente dos jovens, que enxergam a beleza como forma de expressão e pertencimento. O Bandeiras busca estar cada vez mais conectado a essas transformações”, afirma Mariana Mendes, Superintendente do Shopping Parque das Bandeiras.
Com a novidade, o Shopping Parque das Bandeiras amplia sua atuação como polo de tendências e experiências em Campinas, acompanhando as mudanças no consumo e fortalecendo sua relação com diferentes gerações de clientes.
Shopping Parque das Bandeiras
O Shopping Parque das Bandeiras oferece uma experiência única aos seus clientes com o seu espaço aconchegante e charmoso. Com mais de 200 opções de lojas e 30 de alimentação, o Bandeiras reúne o melhor do entretenimento e lazer, além de 06 salas de cinema com uma das maiores telas da cidade, que exibem a cada semana os melhores filmes em cartaz.
Com 42 mil m² de espaços para lojas, distribuídos em um terreno de mais de 340 mil m², e localizado em um ponto estratégico da cidade de Campinas, ele movimenta a região por meio dos seus serviços atrativos e variedades de eventos gratuitos. Em 2021, o empreendimento inaugurou o Quintal do Ban, área ao ar livre com gastronomia local, entretenimento, murais instagramáveis, Pet Park e Play Kids. Tudo para receber toda a família com uma experiência inesquecível.
Leia Mais notícias da cidade e região