Novidades em Campinas: Noite de Tango e Wepink O restaurante Pobre Juan Campinas promove no dia 28 de fevereiro, sábado, a partir das 20h, mais uma edição da sua tradicional Noite de Tango, evento gastronômico e cultural que une a tradição das casas de carne argentinas à paixão pela música e dança típicas do país vizinho.

Trazendo o charme e a intensidade do tango argentino, a programação contará com apresentações ao vivo dos casais de dançarinos André Magro e Andressa Moraes e Débora Reato e Reginaldo Coelho, com trilha sonora a cargo do trio de músicos Marcelo Ahumada (bandoneon), Samuka Cartes (piano) e Luis Lanzani (violão).

Na ocasião, a casa estará operando com o menu aberto e será cobrado um couvert artístico de R$ 29,00 por pessoa. Recomenda-se fazer reserva antecipada pelo telefone/whatsapp (19) 3199-0265.

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é uma das mais renomadas casas de parrilla do país, reconhecido por seus cortes especialmente selecionados, excelência na carta de vinhos e seu ofurô de cervejas.

Serviço

Noite de Tango no Pobre Juan Campinas

Data: 28 de fevereiro, sábado, a partir das 20h

Couvert artístico: R$ 29,00 por pessoa

Endereço: Segundo piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas)

Telefone/whatsapp para reservas: (19) 3199-0265

Site e Instagram: www.pobrejuan.com.br; @restaurantepobrejuan

WePink amplia presença física em Campinas

Nova operação que chegou ao Bandeiras marca avanço da marca na região e acompanha a transformação do consumo de beleza entre os jovens