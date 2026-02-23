Sophia Isabelle Andrade, a 3a vítima do acidente do carnaval em Americana que terminou com duas adolescentes mortas, recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu na madrugada do dia 17.

Após dias de acompanhamento e cuidados intensivos da equipe médica e multiprofissional do HMA, Sophia apresentou evolução positiva e, como se encontra em em boas condições clínicas, recebeu alta para continuar sua recuperação junto à família, fora do ambiente hospitalar.

3a vítima e 2 mortes

A tragédia aconteceu na madrugada de terça-feira (17), na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga, na altura da Bandini. Sete pessoas estavam dentro do carro quando o veículo colidiu contra um poste.

Morreram no acidente Maria Eduarda de Souza Almeida, que não resistiu aos ferimentos já no local. Era moradora do Jardim Terramerica. Lídia Moraes Aguiar, de 15 anos, vítima de politrauma, chegou a ser internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).