Policiais militares atenderam também a mais ocorrências de violência doméstica (homem), tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo e captura de procurados

O final de semana foi bastante movimentado em termos policiais em Sumaré e Hortolândia. Equipes do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (48º BPM/I) registraram uma série de ocorrências entre sexta-feira (20) e domingo (22), com ações resultando em prisões por violência doméstica, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandados judiciais.

Na manhã de sexta-feira (20), na Rua Manoel Messias da Silva, no Jardim Minesota, em Sumaré, policiais foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, de 37 anos, já havia sido socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA Matão. Na unidade de saúde, relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 38, com um objeto na cabeça, chegando a perder a consciência, além de ter recebido socos na cabeça e no abdômen. O suspeito negou as agressões, mas foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso.

Ainda na sexta-feira, durante patrulhamento pela Avenida Rebouças, no Centro de Sumaré, a equipe abordou um homem que demonstrou nervosismo ao notar a viatura. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém, após consulta, foi constatado mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Já na noite de sábado (21), outra ocorrência de violência doméstica foi registrada na Rua Carlos Rogério de Farias, no Loteamento Nova Terra, em Sumaré. Segundo a vítima, de 39 anos, o ex-companheiro, sob efeito de álcool, tentou forçar a entrada na residência diversas vezes ao longo do dia, além de proferir ameaças e ofensas. O homem de 28 anos foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.

Em Hortolândia, também no sábado, durante cumprimento de mandado de prisão por lesão corporal (artigo 129 do Código Penal), policiais localizaram um homem em um apartamento no Jardim Amanda. No imóvel foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida, seis munições intactas e 20 gramas de maconha. Ele foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.

Ainda no Jardim Amanda, na Rua Carlos Drummond de Andrade, policiais averiguaram denúncia de que um morador escondia uma arma na laje da residência. Com autorização para entrada, os agentes localizaram uma espingarda calibre 28, oxidada e sem numeração aparente, além de pólvora e munições de diversos calibres. O morador foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.

Encerrando as ocorrências, na tarde de domingo (22), após denúncia de tráfico de drogas na Rua Antônio Carlos dos Santos, no Jardim Calegari, em Sumaré, policiais realizaram cerco em uma viela. Três indivíduos tentaram fugir, sendo um deles detido com uma sacola contendo entorpecentes. Ele confessou a prática e indicou uma casa abandonada onde havia mais drogas armazenadas. Foram apreendidos 520 gramas de cocaína, 558 gramas de maconha, 24 gramas de dry, 220 gramas de crack, 12 gramas de ice, além de um celular e R$ 51 em dinheiro. O suspeito permaneceu preso.

Ao todo, as ações do 48º BPM/I resultaram na prisão de seis pessoas durante o fim de semana. Segundo a assessoria do Batalhão, reforçando o combate à criminalidade na região.