Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em duas ocorrências na cidade

Policiais militares do 19º Batalhão do Interior (19º BPM/I) apreenderam mais de 21 quilos de crack, além de porções de cocaína, balanças de precisão, dinheiro e celulares, em duas ocorrências distintas registradas em Santa Bárbara d’Oeste. Ao todo, três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A primeira ação ocorreu na noite de segunda-feira (23), por volta das 23h30, durante operação da Força Tática nas imediações das ruas Olinda, Terezinha e São Luiz. Após denúncia anônima informando que um veículo VW/Nivus preto realizaria entrega de entorpecentes em uma residência na Rua São Luiz, as equipes intensificaram o patrulhamento.

Os policiais visualizaram o carro parado em frente ao imóvel e notaram a entrega de uma bolsa escura a um indivíduo. O veículo foi abordado no cruzamento das ruas Olinda e Terezinha. Embora nada de ilícito tenha sido localizado com o condutor, na vistoria veicular foi encontrado um fragmento de substância semelhante a crack.

Na sequência, as equipes retornaram ao endereço denunciado. Um homem que estava no quintal tentou fugir ao perceber a presença policial, pulando o muro para a casa vizinha, mas foi detido. Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas e localizaram, em uma mochila no quintal dos fundos, 11 tijolos de crack (11,129 kg), 111 porções de cocaína (685 gramas), três balanças digitais e um celular.

Dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Outro da polícia

Já na sexta-feira (20), por volta das 14h45, policiais da 2ª Companhia do 19º BPM/I prenderam outro homem por tráfico no bairro Parque Zabani. Durante patrulhamento, a equipe suspeitou de um veículo HB20S cujo condutor, ao perceber a aproximação da viatura, realizou manobra brusca e seguiu em direção ao interior da comunidade.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, durante a vistoria no porta-malas, os policiais localizaram uma caixa de papelão contendo 10 tabletes de crack, totalizando 10,487 quilos, além de R$ 237,95 em dinheiro e um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade de plantão, permanecendo também à disposição da Justiça.

Somadas, as duas ocorrências resultaram na apreensão de aproximadamente 21,6 quilos de crack, reforçando o combate ao tráfico de drogas no município.