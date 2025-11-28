A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no HM Americana, acaba de alcançar um marco histórico para a saúde pública brasileira. A instituição se tornou a primeira unidade pública de serviços oncológicos do país a receber a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecimento que atesta os mais altos padrões de qualidade e segurança assistencial no atendimento aos pacientes.

HM AmericanaO reconhecimento foi concedido por meio do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), que certifica instituições de saúde que atendem aos mais elevados padrões de qualidade e segurança assistencial. O Grupo IBES é uma das Instituições Acreditadoras que mais se destacam no mercado, especialmente por sua filosofia de gerar valor real às organizações que buscam certificar.

A conquista é resultado de um modelo de gestão implementado pelo Grupo Chavantes, que há anos adota práticas voltadas à organização dos processos, ao desempenho assistencial e à qualificação das equipes. A certificação não é apenas um selo de qualidade, mas indica que a unidade segue práticas que priorizam organização, capacitação das equipes e foco no atendimento ao paciente.

Essa percepção é compartilhada pelos próprios pacientes. Em tratamento desde junho, Maria da Conceição Souza conta que, após o diagnóstico, chegou “arrasada”, mas encontrou acolhimento desde o primeiro contato. “O atendimento aqui é excelente, desde a portaria até as equipes. No começo é difícil, mas com o tratamento e o cuidado das pessoas, cada dia a gente melhora”, relata. No seu último dia de quimioterapia, resume o sentimento: “Achei que não ia aguentar, mas com força em Deus, nos meus orixás e com essa equipe maravilhosa, a gente segue em frente”.

Sob a liderança do Grupo Chavantes, a Unacon vem passando por um processo contínuo de aprimoramento institucional, com revisão de fluxos assistenciais, implantação de protocolos clínicos baseados em evidências e intensificação dos treinamentos multiprofissionais. O foco é garantir segurança, eficiência e acolhimento em todas as etapas do tratamento oncológico, unindo técnica e sensibilidade no cuidado aos pacientes.

Além das melhorias técnicas e estruturais, a gestão investiu fortemente na valorização do capital humano. Cada colaborador foi envolvido no processo de acreditação, compreendendo seu papel dentro de uma engrenagem que só funciona com integração e propósito coletivo.

Entre os pacientes, essa presença humana também é percebida. “Me sinto muito bem recebida. Desde a portaria até as enfermeiras, sempre fui tratada com carinho. O tratamento é muito bom. Quem fala mal da Unacon está enganado, porque aqui tudo é muito bom”, fala Maria Aparecida Alves, em tratamento há um ano.

A atuação integrada da equipe multiprofissional fortalece o vínculo e a segurança assistencial. Para Fábio Silva de Oliveira, que iniciou o tratamento em 30 de setembro, o acolhimento foi essencial desde o primeiro dia. “Fui muito bem recebido pelo pessoal da recepção, pelas enfermeiras, pela equipe médica, por todo mundo que trabalha aqui. São pessoas atenciosas e capacitadas para tratar desse assunto. Desde então, venho seguindo todas as diretrizes da equipe multidisciplinar — oncologista, nutricionista, psicólogo, especialistas, exames e coleta de sangue conforme a necessidade do tratamento. Desde que comecei, a Unacon me passou tranquilidade e segurança. São profissionais preparados, e isso ajuda muito a gente a passar por esse processo”, afirma.

“Chegar a esse nível de reconhecimento é a prova de que a boa gestão faz toda a diferença. Acreditamos que qualidade em saúde pública se constrói com organização, liderança e respeito às pessoas. Esse resultado pertence a todos os profissionais que acreditam no nosso propósito e trabalham com dedicação diária pelo paciente”, destaca a presidente do Grupo Chavantes e advogada especializada no Terceiro Setor, Letícia Bellotto Turim.

Ainda segundo Letícia, a conquista da ONA reforça que a boa gestão não transforma apenas processos, ela transforma vidas. “Uma administração comprometida e sensível tem impacto direto no cuidado, no acolhimento e na esperança de cada paciente que passa pela instituição. Quando os fluxos são organizados, as equipes treinadas e o ambiente de trabalho é humanizado, o paciente sente a diferença no atendimento e na confiança em todo o percurso do tratamento”, ressalta.

“A certificação ONA da Unacon representa um marco histórico não apenas para Americana, mas para a saúde pública brasileira. Este é o mais importante equipamento de saúde inaugurado na gestão do prefeito Chico Sardelli, e vê-lo alcançar o mais alto padrão de qualidade e segurança assistencial reforça que estamos no caminho certo. Este reconhecimento é motivo de grande orgulho para nossa cidade e fortalece nosso compromisso de avançar ainda mais”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A certificação coloca a unidade em evidência nacional, ao atender critérios que envolvem governança, segurança do paciente e gestão assistencial definidos pela ONA. “Com o recebimento da ONA, a Unacon não apenas se consolida como referência em oncologia, mas também como exemplo de gestão pública de excelência e humanidade, inspirando outras instituições em todo o país a acreditarem que é possível unir eficiência administrativa, inovação e cuidado verdadeiro com as pessoas”, conclui a presidente do Grupo Chavantes.

HM Americana encerra ações do Novembro Roxo com palestra sobre desafios emocionais no cuidado neonatal

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, encerrou, nesta quinta-feira (28), a programação do “Mês da Prematuridade” com uma palestra realizada no Jardim Terapêutico da unidade. O encontro reuniu familiares, pacientes e colaboradores, tanto do HM quanto da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), reforçando o compromisso da instituição com práticas de cuidado humanizado.

A psicóloga Andreza Rubio, supervisora do CAISM/Unicamp, ministrou a palestra “Quando o tempo chega antes: desafios emocionais na prematuridade e luto perinatal”. Em sua fala, abordou os impactos emocionais enfrentados por mães, pais e familiares diante da chegada antecipada de um bebê e destacou a importância da escuta acolhedora, do apoio multiprofissional e da comunicação sensível ao longo do processo de cuidado.

A atividade promoveu um espaço de diálogo e sensibilização, reforçando o papel do Novembro Roxo na ampliação da compreensão sobre a prematuridade e seus reflexos na saúde emocional das famílias.

“O Novembro Roxo nos lembra da importância de olhar para além dos aspectos clínicos e reconhecer o impacto emocional que a prematuridade traz para as famílias. Iniciativas como esta fortalecem o cuidado humanizado que buscamos consolidar em toda a rede, garantindo acolhimento, orientação e apoio multiprofissional”, afirmou a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Godoi.

Organizada pela Comissão de Humanização, a ação ressaltou também a relevância do suporte emocional no ambiente hospitalar. Para a presidente do grupo, Camila Peres, “a prematuridade traz muitas dúvidas, inseguranças e medos. Promover momentos de escuta e orientação é essencial para acolher essas famílias e garantir um cuidado verdadeiramente humano e integral”, destacou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

