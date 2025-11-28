COP significa Conferência das Partes. COP são as iniciais em inglês, de Conference Of the Parties. A realização da COP 30 no Brasil não tem nada a ver com o ano de 2030.

Trata-se de reuniões anuais para a discussão e definição de ações globais para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global.

O mundo tem se reunido para tratar disso! Os últimos encontros foram: em 2021 a COP 26 aconteceu na India com a presença de 100 Chefes de Estado.

Em 2022 a COP 27 foi no Egito com 90 Chefes de Estado. Em 2023 a COP 28 aconteceu em Dubai. Estiveram presentes 150 Chefes de Estado. Em 2024 a COP 29 foi no Azerbaijão com a presença de 75 Chefes de Estado e neste ano de 2025, a COP 30 aconteceu no Brasil, com a menor presença de chefes de Estado! Apenas 18!

Os 194 países presentes concluiram que a transição climática é irreversível. Transição climática é o processo de passar de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia de baixo carbono, substituindo fontes de energia poluentes por fontes renováveis como solar, eólica e hidrelétrica.

O mundo assumiu claramente que o futuro é energia limpa e economia de baixo carbono.

Foi firmado o compromisso para triplicar o financiamento para adaptação até 2.030. “Adaptação” é o que acontece na vida real: drenagem, alagamentos, enchentes, problemas de água, de saúde, mobilidade e isso interfere diretamente nas cidades.

A Amazônia entrou no centro do acordo com metas de zerar e reverter o desmatamento até 2030. A conferir!

A COP 30 fez uma defesa teórica dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, reconhecendo os seus direitos e seu papel da defesa do clima. Houve manifestações pacíficas, que foram contidas.

Mas o que não foi decidido?

Os culpados de fato pela crise climática: combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, sequer foram mencionados na principal decisão da COP 30.

Os países produtores de combustíveis fósseis – EEUU, Rússia, Arábia Saudita e outros, não abriram mão de nada, mostrando que não se preocupam com o controle do aquecimento do planeta.

A COP 30 avançou em alguns pontos, mas ainda falta coragem para o enfrentamento das causas da crise climática.

Os cientistas do Pavilhão da Ciência Planetária criticaram a falta de menção aos combustíveis fósseis no texto final da COP 30. Texto deles: “A verdade é que não há como evitar um perigoso aumento da temperatura global sem acabarmos com a dependência de combustíveis fósseis até 2040 ou, no mais tardar, até 2045. Não cumprir isso empurrará o mundo para uma perigosa mudança climática dentro de 5 a 10 anos, causando extremos climáticos cada vez mais intensos que afetarão bilhões de pessoas”.

Finalizando: o Brasil mostrou ao mundo o seu despreparo para receber eventos desse porte. Tivemos problemas com a infraestrutura e logística: alagamentos, incêndio, invasão às dependências de discussão, sem dizer que o governo autorizou a abertura de uma rodovia de 13 km. em plena floresta amazônica para facilitar o acesso à COP 30.

(GILSON ALBERTO NOVAES é Professor Universitário, Advogado, Mestre em Comunicação Social e Doutor em Educação Arte e História da Cultura. Foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e é nosso colaborador).

