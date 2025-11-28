Odir e Leco reclamam de 'maldade' de críticos

O vice-prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) e o vereador Leco Soares (Podemos) usaram as redes sociais esta semana para criticar os críticos. Seja por falta de apoio ou por terem recebido críticas nas redes ou da imprensa, os dois decidiram rebater ou analisar o quadro em Americana.

Odir usou sua conta no Instagram para dizer que tem observado as pessoas que vão trabalhar e lutam no dia a dia ‘no sol quente’, as guerras que estão grassando por aí e reparou que muito pouca gente tem ido para a prefeitura ou entrado em contato com ele para trazer ideias. “Aqui no Brasil a gente vê tanta coisa, maldade”. E segue. “O que leva as pessoas às vezes a criticar tanto. Vamos fazer de tudo pra levar nossa cidade pra frente”. E termina citando o pai.

Ele diz que tem como contar nos dedos as pessoas que foram oferecer boas ideias. “Ao contrário, em geral descem a lenha”.

LECO REBATE CRÍTICAS- Voltando de Brasília de carro para Americana, o vereador Leco Soares disse que foi à capital federal para falar com a deputada federal Renata Abreu para conseguir recursos para estudos sobre autismo na Unicamp.

O que pegou para Leco foi o fato de ele ter sido ‘acusado’ de ter ido atrás de um partido de esquerda e que ele seria de esquerda. LS então saiu em defesa de sua pauta do autismo. “Esta é uma questão muito ampla para ficar presa a partidos políticos”. Ele falou que quem não tem autista em casa não sabe a luta que ele faz.

Odir e Leco cotados para prefeito em 2028

Tanto Odir quanto Leco são nomes cotados para a disputa da sucessão ao prefeito Chico Sardelli (PL). OD leva a vantagem de ser o atual vice e sucessor natural do grupo político que administra a cidade e Leco tem a vantagem de ter um partido ‘nas mãos’ para sonhar com a sucessão.

