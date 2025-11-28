DAE inicia força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Zanaga
Leia Mais notícias da cidade e região
O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta quarta-feira (26), uma força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Zanaga, dentro da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água.
A etapa contempla intervenções nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras. A operação segue o mesmo modelo adotado nas ações anteriores, já realizadas nos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Parque Gramado, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Jardim da Paz e Jardim da Balsa. A estratégia consiste em concentrar equipes em uma mesma área até que todos os vazamentos identificados sejam solucionados.
Os trabalhos envolvem equipes de reforço dedicadas aos reparos de vazamentos aparentes, uma equipe leve responsável por intervenções em passeios e uma equipe de busca ativa que percorre as ruas da região para localizar e corrigir pontos que ainda não haviam sido registrados.
O objetivo é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população.
O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos hoje e destacou a importância da continuidade da operação. “A chegada da força-tarefa à região do Zanaga mostra o quanto estamos avançando de forma organizada e estratégica. Esse modelo concentrado garante mais agilidade e resultados mais sólidos, sempre alinhados às diretrizes do prefeito Chico Sardelli”, afirmou.
O programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.
Levantamento de válvulas redutoras de pressão e pontos para macromedição
O DAE de Americana iniciou, na terça-feira (25), as atividades da frente de trabalho “Pressão sob Controle”, que integra o programa DAE em Ação pela Água. O objetivo é realizar um diagnóstico detalhado das condições das VRPs (Válvulas Redutoras de Pressão), equipamentos que regulam e equilibram a pressão da água nas redes de distribuição, e mapear locais estratégicos para futuras instalações. O levantamento seguirá ainda em outros dias conforme cronograma técnico da autarquia.
A equipe do DAE, acompanhada pelo engenheiro civil Daniel Manzi, doutor em Engenharia Hidráulica e integrante da Exaqua Hidráulica e Saneamento, que presta consultoria à autarquia, percorreram pontos onde estão instaladas VRPs e áreas de interesse para novas unidades. Entre os locais avaliados ou que ainda serão visitados estão: Residencial Jaguari, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Werner Plaas, Jardim Alvorada, Jardim Ipiranga e Parque Novo Mundo, além de regiões próximas ao Reservatório do Parque Novo Mundo, Cidade Jardim e à ETA (Estação de Tratamento de Água).
O chefe da Seção de Meio Ambiente do DAE, João Marco Alves de Oliveira, que também integra a Comissão de Redução de Perdas da autarquia e participou das atividades, reforçou a importância dessa etapa de diagnóstico. “Estamos realizando o cadastramento completo das VRPs da cidade, avaliando as condições de cada equipamento, suas especificações, áreas de atuação e a necessidade de reforma, realocação ou instalação de novas unidades. Também estamos verificando pontos potenciais para futuras VRPs, analisando áreas de setorização e aferindo pressão em locais altos e baixos”, explicou.
O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que o trabalho tem sido contínuo no sentido de cumprir o plano de ação apresentado pela autarquia, atendendo o que foi determinado pelo prefeito Chico Sardelli. “Dentro do ‘Pressão sob Controle’, esse diagnóstico é fundamental para direcionarmos as intervenções necessárias e garantir que o sistema opere com pressões equilibradas, reduzindo vazamentos e aumentando a eficiência do abastecimento”, afirmou.
Durante as atividades, a equipe também vai analisar as saídas dos reservatórios e as condições para instalação de novos macromedidores, equipamentos essenciais para medir com precisão a vazão de entrada e saída dos sistemas e fortalecer as ações de controle e redução de perdas.
A frente de trabalho “Pressão sob Controle” integra o conjunto de iniciativas estruturantes do programa DAE em Ação pela Água, voltadas à modernização do sistema, ao aumento da eficiência operacional e ao fortalecimento da segurança hídrica para toda a cidade, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP