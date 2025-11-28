DAE inicia força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Zanaga

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta quarta-feira (26), uma força-tarefa para consertos de vazamentos na região do Zanaga, dentro da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água.

A etapa contempla intervenções nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras. A operação segue o mesmo modelo adotado nas ações anteriores, já realizadas nos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Parque Gramado, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Jardim da Paz e Jardim da Balsa. A estratégia consiste em concentrar equipes em uma mesma área até que todos os vazamentos identificados sejam solucionados.

Os trabalhos envolvem equipes de reforço dedicadas aos reparos de vazamentos aparentes, uma equipe leve responsável por intervenções em passeios e uma equipe de busca ativa que percorre as ruas da região para localizar e corrigir pontos que ainda não haviam sido registrados.

O objetivo é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos hoje e destacou a importância da continuidade da operação. “A chegada da força-tarefa à região do Zanaga mostra o quanto estamos avançando de forma organizada e estratégica. Esse modelo concentrado garante mais agilidade e resultados mais sólidos, sempre alinhados às diretrizes do prefeito Chico Sardelli”, afirmou.

O programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.