Fernando da Farmácia busca melhorias na região da Cidade Jardim e Novo Mundo

Leia + sobre política regional

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) esteve reunido esta semana com o secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana, Adriano Camargo Neves. O objetivo foi falar de melhorias na malha viária e de obras a serem feitas na região dos bairros Cidade Jardim e Parque Novo Mundo.

Durante a reunião foram tratados assuntos como recapeamento da Avenida Cillos, intervenções nos viadutos da Cillos e também da Avenida Iacanga, além da transposição da Avenida Castelhanos.

Segundo Fernando da Farmácia, tratam-se de benfeitorias para a mobilidade urbana, que garantem mais segurança e melhor fluxo de trânsito para a população.. “São obras importantes para melhorar o trânsito na região”, ressaltou o vereador.

O vereador Fernando da Farmácia participou de uma reunião com o secretário de Obras para discutir importantes intervenções na região da Cidade Jardim e Parque Novo Mundo.

“Foi uma reunião muito produtiva com o secretário de Obras, tratando de melhorias importantes para a nossa cidade, especialmente para a região da Cidade Jardim e do Parque Novo Mundo. O recapeamento da Avenida Cillos, as intervenções nos viadutos da Cillos e da Iacanga, e também a transposição da Avenida Castelhanos são obras fundamentais para melhorar o trânsito”, defendeu.

O parlamentar garante que o trabalho é para realizar as melhorias. “Traz mais qualidade de vida para quem vive e circula por essas áreas. Estou acompanhando de perto cada demanda e trabalhando para que essas melhorias saiam do papel o quanto antes”, completa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP