O vereador Juninho Dias, com o apoio do prefeito Chico Sardelli, conquistou um avanço histórico para a saúde pública de Americana: a confirmação da construção do primeiro Mini Hospital da cidade. A notícia foi anunciada nesta quinta-feira (27), durante reunião com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira.

A nova unidade será instalada no Zanaga, mas trará benefícios diretos para toda a cidade, tornando-se a maior estrutura de saúde do município. Um dos grandes diferenciais será o atendimento odontológico 24 horas, serviço que não existe hoje em Americana e que será totalmente inédito na rede pública local.

O Mini Hospital contará ainda com ortopedista, clínico geral e pediatra 24 horas, estrutura ampliada e atendimento contínuo, fortalecendo o cuidado de urgência e emergência para todas as regiões.

Durante o encontro, o secretário confirmou que a Prefeitura trabalha para iniciar o processo licitatório no primeiro semestre de 2026, garantindo agilidade ao andamento do projeto.

Juninho Dias destacou a importância dessa conquista para a população.

“Esse anúncio representa uma grande vitória para Americana e sempre foi prioridade no meu mandato. O Mini Hospital vai transformar o atendimento de urgência e oferecer um cuidado que a população espera há anos.”, afirmou o vereador.

O parlamentar seguirá atuando junto à Secretaria de Saúde para garantir que o projeto avance sem interrupções.

