A Black Friday 2025 começou com força total no Brasil. De acordo com dados ao vivo da Cielo, o e-commerce registrou a melhor madrugada da história, com 8.554.207 transações realizadas — um crescimento de 29,8% em relação ao período até às 6 horas da manhã da Black Friday de 2024.

O brasileiro esperou a virada do calendário para fechar negócio. O pico de compras até agora foi à meia-noite. Foram registradas 476 operações simultâneas por segundo. Os indicadores mostram um consumidor mais preparado e disposto a comprar logo no início do evento.

Entre os meios de pagamento, o PIX se destacou, com 73.947 transações realizadas apenas no canal online durante a madrugada, consolidando-se como opção cada vez mais relevante para compras rápidas, convenientes e seguras, quando feita por meio de uma maquininha.

Black Friday 2025

“A Black Friday 2025 começou em ritmo histórico. O e-commerce teve sua melhor madrugada, com crescimento expressivo nas transações e uma demanda digital consistente. O PIX ganhou ainda mais espaço entre os consumidores, reforçando a rapidez e a conveniência como fatores decisivos na jornada de compra”, afirma o vice-presidente de Negócios, Carlos Alves.

Os dados refletem a operação em tempo real da Cielo, que monitora continuamente o comportamento do consumo no país durante o período promocional mais importante do calendário do Varejo.

