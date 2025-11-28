A sexta-feira da Méqui Friday já está quase batendo na porta e as promoções seguem a todo vapor! Para turbinar ainda mais a semana, novas ofertas pelo app do Méqui começaram nesta segunda, 24 de novembro, e vão até o dia 30. Ou seja: ficou impossível arranjar desculpa para não aproveitar! Tem especial de 2 por 1, que mata o dobro da fome de Méqui: vai ter Sundae, McShake, McFritas Média ou McChicken, e na compra de dois itens iguais, um sai totalmente na faixa.

Além disso, a semana continua com tudo com a promoção 3 por R$15,00, que ficou ainda mais turbinada: agora, os apaixonados pelo McChicken e pelo Cheddar McMelt podem combinar um dos sanduíches com refrigerante 500ml e mais dois itens, entre McFritas Média, Chicken McNuggets 4 unidades, Sundae ou mais um refrigerante 500ml. Consulte os restaurantes participantes.

Leia + sobre comida, bebida e receitas

E até 30/11, quem optar pela praticidade de fazer pagamentos pelo Google Pay no app receberá um desconto de 50% no carrinho, em compras via McDelivery e Peça e Retire, com limite de 2 compras por CPF.

Para ficar por dentro de todas as promoções da marca, acesse as redes sociais ou o site do McDonald’s.

Sobre a Arcos Dorados e a Méqui Friday

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/09/2025).

A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com/pt/