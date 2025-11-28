Comusa de Santa Bárbara elege Mesa Diretora para biênio 2025-2027

Os novos membros do Comusa (Conselho Municipal de Saúde) para o biênio 2025-2027 foram empossados nesta terça-feira (25), em ato realizado na Secretaria de Educação. Após a posse, durante a primeira reunião ordinária, foi definida a Mesa Diretora para os próximos dois anos. O servidor público Wilson José Guarda (gestor) foi eleito presidente, com Jairto Monteiro (usuário) ocupando o cargo de vice-presidente, e Gabriely Fogaça Soares (usuária), Ricardo Mauro Simão (trabalhador) e Valdnei Cláudio Mascarenhas da Silva (prestador) os postos de secretários.

Representando o prefeito Rafael Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches em seu discurso deu as boas-vindas aos novos membros do Conselho. “Desejo a todos que iniciam esse mandato junto ao Conselho de Saúde uma jornada de muito trabalho e união, e que o esforço de cada um de vocês possa refletir de forma positiva na saúde da nossa cidade. Em nome do prefeito Rafael Piovezan, reforço que o Poder Executivo está à disposição para acolher e auxiliar nas demandas de saúde, que venham qualificar ainda mais os serviços do SUS prestados no nosso Município”, destacou.

O secretário de Saúde, Marcus Pensuti, ressaltou a função do Conselho como um órgão colegiado, onde o interesse coletivo deve sobressair aos interesses pessoais. “O Conselho Municipal de Saúde e os Conselhos Locais de Saúde são de extrema importância para a saúde do Município, porque trazem para o debate questões e temas importantes de interesse coletivo, sejam nas reuniões mensais ou nas Conferências de Saúde, responsáveis pela elaboração do Plano Municipal de Saúde, que executamos durante quatro anos”, enfatizou. “Quanto mais usuários e trabalhadores participarem do conselho, mais avançaremos nas políticas públicas de saúde. Agradeço aos que ingressam hoje e reforço o compromisso da Secretaria em, juntos, aperfeiçoarmos o sistema de saúde local”, complementou.

O Comusa é um órgão de instância colegiada e deliberativa e de natureza permanente, criado pela Lei Municipal 1.928, de 17 de maio de 1991. Tem por finalidade atuar na formulação e controle da execução da política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado.

Os novos conselheiros foram nomeados pelo prefeito Rafael Piovezan, por meio da Portaria nº 188 de 31 de Outubro de 2025, após a conclusão do processo eleitoral.

Confira os membros empossados:

I – Representantes de Entidades de usuários:

Pastoral da Saúde

– Carlos Alberto Geronimo

– Edna Emico Osiro Takahashi

Na categoria de Conselhos Locais de Saúde:

– Eliana Castilho Amaral

– Maria Elisa Moreno

– Edson Alves da Silva Junior

– Gabriely Fogaça Soares

– Elizabete Leite Bocelli

– Sandra Silva dos Santos

– Gislaine Cristina da Rocha Barbosa

– Emanoele Fernanda Ribeiro Polinckins

– Elaine Cristina da Silva

– Jairto Monteiro

II – Representantes de entidades dos trabalhadores de Saúde:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

– Renata Rubinho Diana Garcia

– Mariani Ferreira de Sousa

Santa Casa de Misericórdia (Hospital Santa Bárbara)

– Rosimeire Ferreira do Nascimento

– Maria Cristina Domingos Camargo

Trabalhadores Municipais da Área da Saúde

– Thais Rodrigues Paiva

– Juliana Maria da Silva

– Ricardo Mauro Simão

– Juliana Barreto Pires

– Márcia Aparecida Mantovani Batagin

– Jaqueline Priscila Gonçalves Domezi

III – Representantes dos órgãos gestores e prestadores de serviço de Saúde

Gestores da Secretaria de Saúde

Representantes da Secretaria da Saúde

– Marcus Pensuti

– Magda Maria Alves Varela Pastro

– Paulo Eduardo Récchia

– Wilson José Guarda

– Luiz Eduardo Chimello de Oliveira

– Marcionil José dos Santos Junior

Representantes dos Gestores dos Prestadores de Serviço conveniados ao Poder Público Municipal

– Eunice Aparecida Vital Pascon – APAE

– João Antonio Miranda de Souza – APAE

– Valdnei Cláudio Mascarenhas da Silva – Hospital Santa Bárbara

– Marina Gomes Ferreira – Hospital Santa Bárbara

