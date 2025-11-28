CCL recebe show gratuito de encerramento do projeto Nascente Musical nesta 6ª

O projeto cultural Nascente Musical realiza nesta sexta-feira (28), às 19h, um show de encerramento das atividades, no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL). Com entrada gratuita e aberta a todos os públicos, o evento contará com apresentações de artistas locais e independentes, em uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Caio Furtacor. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1.293, no Jardim São Paulo.

Selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o projeto tem o objetivo de fomentar e fortalecer a música independente em Americana, por meio de oficinas, mentorias e suporte prático em todas as etapas da cadeia musical, contribuindo para a profissionalização e projeção de novos talentos da região. Com uma proposta ousada e atuação pioneira na região, o Nascente Musical oferece a artistas emergentes a vivência completa do ciclo de criação musical, da primeira ideia ao palco.

No show de encerramento da 1ª edição do projeto, os quatro artistas independentes selecionados para o processo imersivo apresentarão suas faixas: Benê, com “Lua”; Poetraste, com “Lua Teimosa”; Pedro Henri, com “Se o mundo acabasse hoje?”; e Paulo, o Arapuã, com “Romeu”. O público também poderá conferir “Disparate”, novo projeto musical de Caio Furtacor e Raquel Odara com repertório 100% autoral, e a participação especial de Do Prado.

“É muito gratificante ver um projeto que consegue abrir caminhos reais para quem vive da música na nossa cidade. O Nascente Musical entregou formação, estrutura e oportunidade para que novos artistas pudessem se desenvolver. Esse show celebra todo esse processo e reforça o compromisso de Americana em valorizar a produção cultural local. Seguimos trabalhando para ampliar cada vez mais esses espaços e fortalecer a cena artística da cidade”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Artistas

Os artistas, acompanhados por profissionais qualificados, percorreram todas as etapas de criação: composição, arranjos, produção musical, gravação em estúdio e ensaios com banda completa, finalizando com o lançamento de seus singles e apresentações ao vivo. O projeto atuou como facilitador, reduzindo barreiras frequentes na música independente, como o acesso restrito a equipamentos de qualidade e a ausência de orientação especializada.

Além do trabalho com os artistas selecionados, o Nascente Musical realizou também quatro oficinas gratuitas em Americana, ampliando o conhecimento técnico e fortalecendo o ecossistema da música regional, com temas como “Expressão Vocal e Performance”, “Composição Musical”, “Produção Musical” e “Registro Artístico, Direitos Autorais e Distribuição”.

“A iniciativa conseguiu aproximar a comunidade, por meio dos artistas, de todo o processo criativo e técnico que envolve a música”, destacou o diretor executivo do projeto, Caio Furtacor. “Valorizamos diversos setores culturais ao mesmo tempo – educação, produção artística e fonográfica –, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e inspiração”, acrescentou a diretora artística, Raquel Odara.

O segundo show de encerramento está marcado para o dia 17 de dezembro, às 19h, no Espaço GNU, na Rua Padre Avelino Canazza, 258, na Vila Galo. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. Mais informações podem ser obtidas pela página do projeto no Instagram, em @nascentemusical.

