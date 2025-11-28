Um homem que foi visitar enteado no hospital acabou passando mal ao chegar no local em Santo Antônio da Platina (PR).

João Gonçalves, 55, e o filho da esposa Vitor da Silva, 16, morreram com um dia de diferença esta semana.

Vitor estava internado por complicações relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos. Ao chegar ao hospital para visitar o jovem, João sofreu um infarto fulminante.

Enteado morreu depois do padrasto

Horas após o sepultamento do padrasto, Vitor entrou em parada cardiorrespiratória e também morreu.

