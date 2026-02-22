A Kawasaki amplia o patamar técnico da família Z com a chegada da moto Z1100, modelo que passa a ocupar o topo da linha Supernaked aspirada da marca. O projeto combina um novo motor de 1.099 cm³, chassi de alumínio de alta rigidez e um conjunto eletrônico avançado baseado em IMU, entregando desempenho consistente, previsível e altamente controlável.
O coração da Z1100 é o motor quatro cilindros em linha, desenvolvido para oferecer maior torque em baixas e médias rotaçõesresposta direta ao acelerador e entrega de potência progressiva. As relações de transmissão revisadas contribuem para uma pilotagem mais fluida no uso urbano e maior eficiência dinâmica em estradas e rodovias.
Chassi e ciclística voltados à precisão
A base estrutural da Z1100 utiliza um quadro de alumínio twin-tube, projetado para garantir equilíbrio entre rigidez e flexibilidade controlada. O conjunto resulta em manuseio ágil, estabilidade em curvas e resposta previsível, mesmo em pilotagem mais esportiva.
A suspensão dianteira SFF-BP e o sistema traseiro Horizontal Back-link trabalham em conjunto para manter a roda em contato constante com o solo, assegurando controle e confiança em diferentes condições de piso e carga.
Na versão Z1100 SE, o conjunto ciclístico recebe amortecedor traseiro Öhlins e conjunto de freios dianteiro, incluindo discos, pastilhas e pinças Brembo, elevando o nível de controle, sensibilidade e desempenho em frenagens mais exigentes e condução esportiva.
Eletrônica integrada para controle e segurança
A Z1100 incorpora um pacote completo de tecnologias de assistência ao piloto, operando de forma integrada por meio de uma IMU (Unidade de Medição Inercial), que monitora continuamente a orientação do chassi.
Entre os principais tecnologias estão:
- KCMF (Kawasaki Cornering Management Function), que coordena motor e chassi durante as curvas;
- KTRC (controle de tração) com três níveis selecionáveis + OFF;
- KIBS (sistema inteligente de freios), que ajusta a pressão conforme múltiplas variáveis de pilotagem;
- Modos de potência (Full e Low), adaptando a entrega de força às condições e preferências do piloto;
- Controle de cruzeiro eletrônico, ampliando o conforto em viagens longas.
O Quick Shifter (KQS) permite trocas de marcha ascendentes e descendentes sem o uso da embreagem, garantindo acelerações e reduções mais suaves e contínuas.
Interface e conectividade orientadas à pilotagem
O painel TFT colorido de 5 polegadas, com ajuste automático de brilho, oferece leitura clara das informações essenciais em qualquer condição de luz. A conectividade com smartphone por meio do aplicativo RIDEOLOGY permite acesso a dados de pilotagem, registros e personalização de telas, reforçando o caráter tecnológico do modelo.
Performance refinada com identidade Supernaked
O design da Z1100 foi desenvolvido para motociclistas que buscam performance esportiva aliada a uma posição de pilotagem mais ereta, dominante e confortável. O conjunto entrega uma experiência equilibrada entre potência, controle e usabilidade real, mantendo o DNA agressivo do conceito Sugomi, agora aplicado ao motor com maior deslocamento já produzido pela Kawasaki na linha Z.
Com a Z1100 e a Z1100 SE, a Kawasaki consolida sua proposta de Supernaked de alta performance, combinando engenharia refinada, tecnologia avançada e pilotagem envolvente em um único pacote.
- Motor quatro cilindros em linha de 1.099 cm³, com entrega linear e maior torque em baixas e médias rotações
- Relações de transmissão revisadas para uso urbano e estrada
- Quadro de alumínio twin-tube
- Suspensão dianteira SFF-BP
- Pacote eletrônico completo baseado em IMU
- Sistemas KCMF, KTRC, KIBS, modos de potência e controle de cruzeiro
- Quick Shifter bidirecional (KQS)
- Painel TFT colorido de 5” com conectividade via RIDEOLOGY
- Iluminação full LED
O que diferencia a Z1100 da versão Z1100 SE (moto)
- Amortecedor traseiro Öhlins, com maior capacidade de ajuste, precisão e controle em condução esportiva
- Conjunto de freios dianteiro, incluindo discos, pastilhas e pinças Brembo Freios Brembo,
- Foco em performance esportiva, feedback refinado e condução mais agressiva
- Indicada para pilotos mais exigentes, que priorizam controle máximo e sensação de pista
Os modelos estarão disponíveis nas concessionárias autorizadas Kawasaki a partir da segunda quinzena de março/2026.
Preços Públicos Sugeridos e Cores:
Z1100 (2027) – Preta – Preço Público Sugerido: R$ 74.990.00 +frete
Z1100 SE (2027) – Cinza – Preço Público Sugerido: R$ 84.990.00 +frete
Fun Motors apresenta os novos quadriciclos Dakar 250 e Dakar 300
Modelos ampliam a linha adulta da marca e chegam ao mercado como opção para quem busca diversão, mobilidade e contato com a natureza
A Fun Motors, marca brasileira de veículos off-road com sede em Piracicaba (SP), anuncia o lançamento dos quadriciclos Dakar 250 e Dakar 300. Os novos modelos chegam para complementar a linha adulta da marca, que já conta com a família Farmer, consolidada no mercado, reforçando o portfólio.
O Dakar 250 é indicado para quem busca praticidade. É ideal para iniciantes ou para quem deseja um quadriciclo de boa performance e econômico. O veículo tem partida elétrica, freios hidráulicos, injeção eletrônica e câmbio CVT, suave e progressivo em seu funcionamento. Pesa 227 quilos.
Já o Dakar 300 entrega mais potência e performance, oferecendo uma experiência mais intensa em terrenos variados. Com motor 4 tempos, o quadriciclo é movido à gasolina, com injeção eletrônica e partida elétrica. Alcança os 90 km/h e pesa 290 quilos. O câmbio é CVT com High e Low, configuração que permite ao veículo alcançar velocidade ao mesmo tempo, torque e força.
Entre os principais diferenciais, os dois novos modelos contam com painel digital completo, barra de led e injeção eletrônica Bosch, que garantem uma experiência de pilotagem mais eficiente e alinhada às exigências atuais do mercado.
Disponíveis nas cores azul, cinza e vermelho, os novos Dakar permitem maior personalização na escolha do consumidor. Os modelos estarão disponíveis na rede de concessionárias Fun Motors em todo o Brasil.
“Os quadriciclos são ideais para quem busca a aventura ao ar livre. São veículos que se adaptam a diversos tipos de terrenos e trilhas off-road. Ao assumirem o controle da direção, os usuários experimentam a sensação agradável de pilotagem, em um contexto de segurança e de muita qualidade”, destaca o diretor da empresa, Ricardo Kasaki.
O executivo ressalta ainda que os modelos Dakar 250 e Dakar 300 vão além do uso recreativo e também se consolidam como uma alternativa eficiente para diferentes atividades, para uso recreativo em trilhas leves, áreas rurais, chácaras, praias e também para aplicações no campo. “São quadriciclos ideais tanto para quem deseja explorar novos horizontes quanto para o dia a dia em propriedades rurais. Reúnem força, potência e agilidade, características essenciais para atender às demandas desse cenário”, destaca.
SOBRE A FUN MOTORS
A Fun Motors, empresa paulista do Grupo Unique, com foco no fornecimento de produtos de alta qualidade e segurança. Reconhecida como líder de mercado, a marca oferece uma variada linha de mini motos, quadriciclos e mini quadriciclos, sempre priorizando diversão, aventura e uso responsável. No line-up, há uma ampla variedade de veículos para adultos, jovens e crianças.
