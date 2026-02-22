A Kawasaki amplia o patamar técnico da família Z com a chegada da moto Z1100, modelo que passa a ocupar o topo da linha Supernaked aspirada da marca. O projeto combina um novo motor de 1.099 cm³, chassi de alumínio de alta rigidez e um conjunto eletrônico avançado baseado em IMU, entregando desempenho consistente, previsível e altamente controlável.

O coração da Z1100 é o motor quatro cilindros em linha, desenvolvido para oferecer maior torque em baixas e médias rotaçõesresposta direta ao acelerador e entrega de potência progressiva. As relações de transmissão revisadas contribuem para uma pilotagem mais fluida no uso urbano e maior eficiência dinâmica em estradas e rodovias.

Chassi e ciclística voltados à precisão

A base estrutural da Z1100 utiliza um quadro de alumínio twin-tube, projetado para garantir equilíbrio entre rigidez e flexibilidade controlada. O conjunto resulta em manuseio ágil, estabilidade em curvas e resposta previsível, mesmo em pilotagem mais esportiva.

A suspensão dianteira SFF-BP e o sistema traseiro Horizontal Back-link trabalham em conjunto para manter a roda em contato constante com o solo, assegurando controle e confiança em diferentes condições de piso e carga.

Na versão Z1100 SE, o conjunto ciclístico recebe amortecedor traseiro Öhlins e conjunto de freios dianteiro, incluindo discos, pastilhas e pinças Brembo, elevando o nível de controle, sensibilidade e desempenho em frenagens mais exigentes e condução esportiva.

Eletrônica integrada para controle e segurança

A Z1100 incorpora um pacote completo de tecnologias de assistência ao piloto, operando de forma integrada por meio de uma IMU (Unidade de Medição Inercial), que monitora continuamente a orientação do chassi.

Entre os principais tecnologias estão:

KCMF (Kawasaki Cornering Management Function), que coordena motor e chassi durante as curvas;

KTRC (controle de tração) com três níveis selecionáveis + OFF;

KIBS (sistema inteligente de freios), que ajusta a pressão conforme múltiplas variáveis de pilotagem;

Modos de potência (Full e Low), adaptando a entrega de força às condições e preferências do piloto;

Controle de cruzeiro eletrônico, ampliando o conforto em viagens longas.

O Quick Shifter (KQS) permite trocas de marcha ascendentes e descendentes sem o uso da embreagem, garantindo acelerações e reduções mais suaves e contínuas.

Interface e conectividade orientadas à pilotagem

O painel TFT colorido de 5 polegadas, com ajuste automático de brilho, oferece leitura clara das informações essenciais em qualquer condição de luz. A conectividade com smartphone por meio do aplicativo RIDEOLOGY permite acesso a dados de pilotagem, registros e personalização de telas, reforçando o caráter tecnológico do modelo.

Performance refinada com identidade Supernaked

O design da Z1100 foi desenvolvido para motociclistas que buscam performance esportiva aliada a uma posição de pilotagem mais ereta, dominante e confortável. O conjunto entrega uma experiência equilibrada entre potência, controle e usabilidade real, mantendo o DNA agressivo do conceito Sugomi, agora aplicado ao motor com maior deslocamento já produzido pela Kawasaki na linha Z.

Com a Z1100 e a Z1100 SE, a Kawasaki consolida sua proposta de Supernaked de alta performance, combinando engenharia refinada, tecnologia avançada e pilotagem envolvente em um único pacote.

Motor quatro cilindros em linha de 1.099 cm³, com entrega linear e maior torque em baixas e médias rotações

Relações de transmissão revisadas para uso urbano e estrada

Quadro de alumínio twin-tube

Suspensão dianteira SFF-BP

Pacote eletrônico completo baseado em IMU

Sistemas KCMF, KTRC, KIBS, modos de potência e controle de cruzeiro

Quick Shifter bidirecional (KQS)

Painel TFT colorido de 5” com conectividade via RIDEOLOGY

Iluminação full LED

O que diferencia a Z1100 da versão Z1100 SE (moto)

Amortecedor traseiro Öhlins, com maior capacidade de ajuste, precisão e controle em condução esportiva

Conjunto de freios dianteiro, incluindo discos, pastilhas e pinças Brembo Freios Brembo,

Foco em performance esportiva, feedback refinado e condução mais agressiva

Indicada para pilotos mais exigentes, que priorizam controle máximo e sensação de pista

Os modelos estarão disponíveis nas concessionárias autorizadas Kawasaki a partir da segunda quinzena de março/2026.

Preços Públicos Sugeridos e Cores:

Z1100 (2027) – Preta – Preço Público Sugerido: R$ 74.990.00 +frete

Z1100 SE (2027) – Cinza – Preço Público Sugerido: R$ 84.990.00 +frete

