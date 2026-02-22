O Carnaval pode até ter passado, mas para a Bateria VOA de Americana, a festa está apenas começando. Desde novembro de 2025, o projeto vem realizando ensaios semanais com foco total na formação de novos ritmistas e na construção de uma bateria forte, vibrante e preparada para brilhar no Carnaval de 2027.

A proposta da Bateria VOA vai muito além da música. Trata-se de uma iniciativa cultural que busca promover a riqueza da cultura brasileira por meio da energia contagiante dos ritmos executados com instrumentos típicos das baterias de escolas de samba. O projeto tem como principal objetivo a formação de ritmistas, com ou sem experiência musical, oferecendo um espaço democrático, acolhedor e transformador.

Um dos grandes diferenciais da Bateria VOA é que não é preciso saber música para participar. Qualquer pessoa pode entrar, aprender do zero e já começar a tocar em grupo desde as primeiras aulas. Não há limite de idade, o que conta é a vontade de aprender, se divertir e fazer parte dessa grande família do samba. Além do aprendizado musical, muitos participantes relatam os benefícios terapêuticos da prática, que ajuda a aliviar o estresse, melhorar o bem-estar e renovar as energias.

Ensaios Bateria Voa

Os ensaios acontecem todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Teatro de Arena Elis Regina, localizado na Rua Sergipe, 80. As aulas são abertas a todos que sonham em viver a experiência de ser ritmista de uma bateria de escola de samba. Ao longo da formação, os alunos também terão oportunidades de se apresentar publicamente em eventos, tendo como ponto alto a participação no Carnaval.

O projeto é idealizado por Cris Morão, apaixonado por baterias de escolas de samba, ex-ritmista do Monobloco, fundador do grupo Deixa Rolar e atual auxiliar do mestre Michel nas baterias Ruidosa e Estrela D’Alva. Ao seu lado está Michel Furtado, mestre de bateria com trajetória marcada pelo samba desde a infância, presidente e mestre da bateria da Escola de Samba Estrela D’Alva de Campinas, mestre da bateria Ruidosa e ritmista de escolas do grupo especial do Carnaval de São Paulo.

A Bateria VOA convida todos que desejam aprender, se expressar através da música e viver a energia do carnaval durante o ano inteiro. O Carnaval de 2027 começa agora, e o primeiro passo pode ser dado toda quinta-feira.

Serviço:

Ensaios da Bateria VOA de Americana

Teatro de Arena Elis Regina

Rua Sergipe, 80, Chácara Machadinho

Todas as quintas-feiras

Das 19h30 às 21h30

Informações pelo Whatsapp 19 99605-2626 ou Instagram BateriaVoa

