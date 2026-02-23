O Corinthians está na semifinal do Paulistão depois de muita emoção na partida da noite deste domingo. O Alvinegro venceu a Portuguesa nos pênaltis por 8 a 7, em um jogo com emoção até os últimos instantes.
Nas penalidades, Hugo Souza brilhou defendendo duas cobranças, inclusive a decisiva de Cauari.
No tempo normal de jogo, as equipes empataram em 1 a 1. No Canindé, Zé Vitor abriu o placar para os donos da casa aos 37 minutos de jogo. Antes, Hugo Souza já havia defendido um pênalti, cometido por ele mesmo, cobrado por Renê. Nos acréscimos, Vitinho empatou a partida e levou a decisão da vaga para os pênaltis.
o Corinthians ficou com a última vaga na semifinal do estadual, ao lado de Novorizontino, Palmeiras e São Paulo que já tinham garantido a classificação.
Corinthians pega Novorizontino
Com o resultado, o Corinthians somou um ponto na classificação geral do Paulistão e ficou com a quarta melhor campanha entre os times classificados para a semifinal. Por isso, vai enfrentar o Novorizontino, dono na melhor campanha geral do estadual, na semi.
A outra semifinal será decisida entre Palmeiras, que teve a segunda melhor campanha, e São Paulo, terceira melhor campanha.
Pênaltis
Nos pênaltis, o Corintians começou as cobranças e Rodrigo Garro perdeu logo a primeira. Vitinho, autor do gol de empate, converteu, assim como Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pedro Raul, André Ramalho, Kayke, André e Allan.
