Vereador esteve com secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) se reuniu na quinta-feira (19) com o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, para tratar sobre o estado de conservação e a ausência de abrigos de ônibus em vários pontos da cidade.

Durante a reunião o parlamentar relatou que diversos pontos não possuem qualquer tipo de cobertura e outros apresentam estruturas deterioradas, expondo usuários ao sol e à chuva.

Fala Fernando da Farmácia

“Os usuários do transporte público merecem respeito e condições adequadas. Vamos continuar acompanhando e cobrando melhorias para garantir mais dignidade à população”, destacou Fernando.

Ao final da reunião, o vereador informou ainda que irá se reunir com a empresa responsável pela manutenção dos abrigos para cobrar providências e soluções efetivas.