A Prefeitura de Nova Odessa, realiza nesta semana, em parceria com o Supermercado Crema, um mutirão de emprego. O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social é selecionar candidatos para as vagas da nova unidade da rede que está sendo instalada na cidade. O evento acontece em dois dias e em locais diferentes.

Na quinta-feira (16/10), das 9h às 14h, as seleções serão no Poupatempo (Rua Duque de Caxias, 600 – Centro), e no sábado (18/10), das 8h às 12h, no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777 – Centro).

Serão oferecidas mais de 200 vagas para profissionais com diversos níveis de experiência, em uma ampla variedade de funções, incluindo balconista de padaria, frios, rotisseria e hortifrúti; ajudante de cozinha; açougueiro; auxiliar de limpeza; repositor; segurança e atendente de açougue; estoquista; confeiteira e ajudante de confeiteira; conferente; empilhadeirista; embalador de papelão; auxiliar de expedição; encarregados e subencarregados de diversos setores.

Entre os benefícios garantidos aos colaboradores estão prêmios de assiduidade, descontos em refeições e compras, convênios médico e odontológico e café da manhã.

Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

Nova equipe do Crema

Com investimento total estimado em R$ 45 milhões e a criação de mais de 300 empregos diretos e indiretos, a quarta loja da rede Crema fica no cruzamento das avenidas Rodolfo Kivitz e São Gonçalo e deve ser inaugurada em novembro de 2025.

A unidade em Nova Odessa terá 8,8 mil metros de área construída, 270 vagas de estacionamento, área de vendas de 3,6 mil metros e 29 caixas (mais 4 caixas automatizados), além de 10 lojas e prestadores de serviço independentes – seguindo o conceito de “mini mall”.