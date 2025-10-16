Banco de Sangue de Americana reforça pedido de doações dos tipos O

Leia + sobre saúde

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, reforça o pedido de doações de sangue, especialmente dos tipos O positivo e O negativo, que apresentaram queda nos estoques nas últimas semanas.

A unidade é responsável por atender cerca de 98% da população do município, fornecendo sangue e hemocomponentes para pacientes internados no próprio hospital e em outros serviços de saúde da cidade.

“O Banco de Sangue do Hospital Municipal é referência no atendimento e precisa manter os estoques estáveis para garantir segurança em cirurgias, emergências e demais tratamentos que dependem de transfusão”, explica a diretora técnica do Hospital Municipal, Dra. Eloisa Duzzi.

Os tipos O positivo e O negativo estão entre os mais utilizados nas unidades de saúde, por apresentarem ampla compatibilidade com outros grupos sanguíneos, o que torna as doações ainda mais importantes.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Critérios para doação:

• Estar bem de saúde

• Não estar de jejum

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

• Não fumar duas horas antes

• Pesar mais de 50 kg

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal)

• Ter dormido ao menos seis horas na noite anterior

• Evitar o consumo de alimentos gordurosos

• Apresentar documento oficial com foto

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP