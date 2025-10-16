Vila Galo e Rehder- A Vigilância Sanitária de Americana, vinculada à Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa) da Secretaria de Saúde, realizou na noite desta quarta-feira (15) mais uma blitz de fiscalização, com apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama). A ação teve como objetivo coibir a perturbação do sossego público e verificar a procedência das bebidas alcoólicas comercializadas em bares, tabacarias e similares.

Durante a operação, quatro estabelecimentos foram vistoriados, resultando em duas interdições por irregularidades administrativas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na Vila Galo, um bar foi interditado por exercer atividade diferente da autorizada, promovendo eventos com música ao vivo e causando perturbação do sossego público. O local já possuía registros de boletins de ocorrência pela Gama e pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), ambos relacionados à mesma infração.

Ainda na Vila Galo, uma casa de sucos foi fiscalizada

e não apresentou irregularidades, sendo apenas orientada a operar estritamente conforme o Certificado de Licenciamento Integrado (CLI).

Na Vila Rehder, uma tabacaria foi interditada por falta de licenciamento adequado. O estabelecimento também possuía registros de reclamações e boletins de ocorrência por perturbação do sossego.

Já uma adega localizada no Jardim Nossa Senhora Aparecida apresentou documentação regular e não teve irregularidades constatadas.

Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, as ações seguem um planejamento técnico e contínuo. “A Vigilância Sanitária tem atuado com rigor e responsabilidade, sempre pautada na proteção da saúde pública e na defesa dos interesses da população de Americana”, afirmou.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges, destacou a importância da parceria com os demais órgãos municipais. “Essas operações integradas fortalecem o trabalho de fiscalização e garantem que as normas sejam cumpridas, especialmente em locais que afetam o bem-estar coletivo. A atuação conjunta com a Gama tem sido fundamental para coibir práticas irregulares e preservar a tranquilidade da comunidade”, ressaltou Borges.

A Uvisa informou que novas ações estão previstas para os próximos dias, com foco na ordem pública, segurança sanitária e respeito às normas de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Mais notícias da cidade e região