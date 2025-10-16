A 4BeachGym, primeira e única rede de academias “pé na areia” do Brasil, acelera seu plano de expansão e reforça sua presença em cidades distantes do litoral com a inauguração de novas unidades em Bauru e Hortolândia, no interior de São Paulo. As aberturas marcam um passo estratégico no crescimento da franquia, que projeta alcançar mais de 12 unidades em todo o país até o final deste ano, consolidando um modelo de negócio que une alta performance, bem-estar e uma experiência sensorial exclusiva.

A 4 Beach GYM chegou em um cenário competitivo mostrando que treinar vai muito além e que o seu modelo é justamente voltado para tirar a pressão das pessoas que não se identificam com o ambiente tradicional de academia. Criada pelo ultramaratonista e empreendedor Rogério Sthanke, a 4BeachGym se destaca no competitivo mercado fitness por uma proposta de valor única: recriar a atmosfera da praia em centros urbanos, permitindo que os alunos treinem com os pés na areia.

A metodologia, que combina musculação, treinamento funcional e cardio, potencializa os resultados ao exigir até 2,5 vezes mais esforço do que em superfícies rígidas, enquanto protege as articulações do impacto. O conceito tem se mostrado um sucesso, com 13 unidades, sendo 2 já em funcionamento e 19 em implantação.

“Nossa missão é democratizar a experiência transformadora de treinar na areia, levando os benefícios para o corpo e a mente a pessoas que amam a praia, mas vivem longe dela”, afirma Rogério Sthanke, fundador e CEO da 4BeachGym. “Cada nova franquia é um passo para consolidar uma comunidade que valoriza não apenas a performance, mas também a qualidade de vida e o bem-estar mental que a nossa atmosfera proporciona.”

O modelo de franquia da 4BeachGym tem atraído investidores. O sucesso do negócio é impulsionado pela crescente busca por modalidades de treino que fogem do convencional e oferecem uma conexão mais profunda com o bem-estar. Além da expansão para o interior paulista, a rede inaugurou recentemente unidades em Minas Gerais e na Bahia, e nos próximos meses estará com unidades em funcionamento em outras regiões do país, “Esse crescimento mostra a versatilidade do negócio e a ampla aceitação do seu conceito em diferentes mercados regionais”, afirma Sthanke.

A expansão da 4BeachGym também inclui a inovação em serviços, como o recém-lançado programa pioneiro para o público sênior, em parceria com o 3I Residencial em Campinas.

A iniciativa adapta a experiência sensorial da areia para promover saúde, equilíbrio e longevidade, reforçando o compromisso da marca com a inclusão e a democratização da atividade física.

Com um plano de crescimento robusto, a 4BeachGym conta com a expertise da 300 Franchising, responsável por toda a expansão da marca. Oferecendo um modelo de negócio diferenciado, a 4BeachGym se consolida como uma das marcas mais promissoras do setor de franquias e bem-estar no Brasil, levando ao público uma proposta de valor que vai muito além do treino: “é uma verdadeira imersão em um estilo de vida mais leve e saudável”, comenta Rogério.

