Teatro Municipal Lulu Benencase recebe show “Lendas do Rock” neste sábado
Leia + sobre diversão e arte
O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (18), às 19h, o show “Lendas do Rock”, espetáculo da banda ClassRock que traz o poder do rock internacional de gerações ao som do violino, que assume o papel de vocalista em uma performance instrumental única, junto a uma banda tradicional com guitarra, bateria, teclado e baixo. Os ingressos custam de R$ 46,00 a R$ 105,00 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br. A classificação indicativa é livre.
O concerto acontece em um cenário à luz de velas, que, além do romantismo, busca resgatar a estética dos concertos eruditos de séculos passados. O espetáculo mescla o som do violino erudito aos maiores clássicos do rock n’ roll mundial, de bandas como Guns N’ Roses, Queen, Metallica, Beatles, Bon Jovi, AC/DC, Aerosmith e muito mais. O show promete uma atmosfera de classe, emocionante e diferenciada, com muita energia e interação com o público.
“O público terá a oportunidade de viver uma experiência musical diferente, que une o clássico e o moderno no mesmo palco. O show ‘Lendas do Rock’ é uma proposta inovadora que valoriza grandes nomes da música mundial com uma releitura artística e sofisticada”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Com duração aproximada de 1h30, a apresentação traz no repertório sucessos como It’s My Life e You Give Love a Bad Name (Bon Jovi), Another One Bites the Dust, Under Pressure, We Are the Champions e Love of My Life (Queen), Come Together (Beatles), Enter Sandman (Metallica), versões de rock de Smooth Criminal e Billie Jean (Michael Jackson), entre outras canções.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP