ALERTA DE GOLPE 🚨Um novo tipo de golpe está circulando nas redes sociais e gerando preocupação entre motoristas. A publicação de uma mulher de Americana (SP) relatou uma situação assustadora: segundo ela, uma amiga foi seguida por um carro enquanto o motorista gritava que saía fumaça do veículo dela.

Ao estacionar, outro homem se aproximou dizendo que havia um vazamento e se ofereceu para levá-la até uma oficina — o que poderia ter terminado em sequestro.

⚠️ De acordo com o relato, o mecânico descobriu depois que alguém teria jogado um produto na grade do carro, fazendo sair fumaça quando o motor esquentava — tudo para simular um defeito e convencer a vítima a parar.

Esse tipo de abordagem é apontado como uma nova tática usada por criminosos para atrair motoristas, principalmente mulheres sozinhas.

Dicas pra não cair no golpe

🚘 A recomendação é clara:

Não pare o carro em locais isolados.

Procure um ponto seguro (posto, comércio ou delegacia).

Evite aceitar ajuda de estranhos.

E avise imediatamente a polícia se suspeitar de algo.

E avise imediatamente a polícia se suspeitar de algo.

A informação pode evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de golpe.

