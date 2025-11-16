Tailândia encanta e brasileiros são o 3.º maior público do Festival das Lanternas

O evento é uma experiência visual e espiritual que atrai milhares de brasileiros todos os anos e conta até com tradutor oficial em português

Leia + sobre turismo e notícias internacionais

A cada ano, o céu da Tailândia se transforma em um espetáculo de luz e emoção durante o Festival das Lanternas, celebrado por todo o país durante a lua cheia do 12º mês lunar, o que ocorreu na semana passada. Considerado um dos eventos mais belos e simbólicos do planeta, o festival realizado em Chiang mistura espiritualidade, tradição e conexão, atraindo milhares de visitantes de todo o mundo. Em 2025, o Brasil se consolidou como o terceiro maior público estrangeiro, com cerca de 4,5 mil a 5 mil brasileiros entre os mais de 17 mil participantes – ficando atrás apenas de chineses e japoneses, de acordo com a Capital Marketing, representação oficial do Turismo da Tailândia no Brasil.

O brasileiro se tornou um público tão ávido pelo Festival das Lanternas que, há alguns anos, o evento passou a contar com tradutor oficial para o português. Entre os brasileiros presentes no evento neste ano, estavam 43 viajantes levados pela Se Tu For, Eu Vou – Viagens, agência especializada em expedições. “Cada ano a procura aumenta. Parece que o boca a boca entre os viajantes virou o melhor marketing possível! Quem vai volta tão encantado que acaba indicando para os amigos, e aí pronto: no ano seguinte o grupo dobra! O Festival das Lanternas é aquela experiência que todo mundo quer viver pelo menos uma vez na vida, e a Tailândia virou o verdadeiro Brasil da Ásia”, conta Carolina Taketomi, sócia da agência.

O Chiang Mai CAD Festival, organizado pelo Chiang Mai Arts & Design, é o mais procurado entre os estrangeiros e acontece em um cenário cercado pela natureza, com rituais budistas, apresentações culturais, buffet tailandês e o aguardado momento em que as lanternas sobem ao céu e as cestas de luz flutuam pelos rios. “O festival é super concorrido e os ingressos limitados. Recomendamos comprar um ano antes, assim que abrem as vendas, mas quem vai em uma expedição com a gente não precisa se preocupar com nada, porque garantimos o ingresso em lugares privilegiados, com transfer privativo e toda a facilidade possível”, explica Carolina.

Lanternas flutuando no céu

O festival acontece em dois dias e o auge é à noite, quando o céu fica completamente iluminado pelas lanternas e o rio ganha um brilho dourado com os barquinhos flutuando. “É impossível não se arrepiar! Todo mundo fica em silêncio por alguns segundos, olhando pra cima. E aí começam os abraços, os sorrisos, as lágrimas. O clima é de emoção pura e gratidão. Mesmo quem chegou desacreditado sente uma energia diferente”, descreve Carolina. A mensagem principal, ressalta, é se desprender do que passou para abrir caminho ao novo – e é isso que as lanternas simbolizam.

A experiência vai além do visual e toca algo mais profundo. “O festival une tudo o que o brasileiro ama: significado, beleza e emoção. É uma vivência que vai além da foto – tem o simbolismo da renovação, de deixar ir o que não serve mais e abrir espaço para o novo. E brasileiro adora um momento de recomeço, né?”, reflete Carolina. O sentimento mais comum entre os brasileiros, conta, é um misto de emoção, espiritualidade e conexão — com o lugar, com o grupo e consigo mesmos.

“É aquele tipo de viagem que muda algo dentro da gente”, define Carolina. E também é um momento em que os brasileiros aproveitam para celebrar o amor e realizar sonhos. “Nos grupos que levamos para lá, já tivemos dois pedidos de casamento, renovação de votos, muitas lágrimas caindo por estarem realizando um sonho que parecia impossível. É muito gratificante poder participar desse momento lindo na vida dos nossos viajantes”, completa.

Para Carolina, o filme Enrolados, da Disney, também ajudou a despertar nos brasileiros o desejo de participar do Festival das Lanternas. Além disso, os viajantes da Se Tu For Eu Vou contam com suporte total em português: “O festival tem tradutor oficial para o público brasileiro, e nossos líderes fazem tradução simultânea durante os passeios”, completa.

O momento tão esperado, o de lançar as lanternas ao céu

Origem da tradição

A origem das lanternas está ligada ao antigo povo Lanna, que vivia no norte da Tailândia. Segundo a tradição, os balões de papel eram lançados ao céu durante a lua cheia do 12.º mês lunar como forma de enviar orações às relíquias de Buda guardadas nos céus. Com o tempo, o gesto de devoção se transformou em um espetáculo visual que encanta tailandeses e turistas do mundo todo. Hoje, mesmo com regras mais rígidas para o lançamento das lanternas nas cidades, a celebração continua viva, com casas e templos decorados por pequenas luzes e velas que mantêm acesa a essência espiritual do Festival das Lanternas.

Roteiro

O roteiro de 12 dias na Tailândia da Se Tu For, Eu Vou – Viagens vai muito além do Festival das Lanternas. “É incrível e super completo! Passamos por Bangkok, com seus templos e mercados milenares; Chiang Mai, onde vivemos o Festival das Lanternas e o contato com a natureza; e Phi Phi Island, com praias de água azul-turquesa que parecem saídas de um filme. É o combo perfeito entre cultura, agito e descanso”, detalha Carolina.

Por isso tudo, a Tailândia tem se tornado um dos destinos mais procurados entre os clientes da agência — e com razão. É uma viagem que combina cultura, espiritualidade, natureza exuberante e uma energia difícil de explicar, mas fácil de sentir. “Já temos, inclusive, expedição programada para 2026”, conta Carolina.

Os grupos são sempre diversos: há casais em lua de mel, amigos em busca de aventura, mães e filhas viajando juntas e muitos viajantes solo que chegam tímidos e voltam com uma nova turma de amigos para a vida toda. Em uma única jornada, é possível relaxar em praias paradisíacas, participar de festivais cheios de significado espiritual, visitar templos milenares, brincar de ser “babá de elefantes por um dia”, conhecer a tribo das mulheres-girafas, provar insetos fritos, fazer massagem tailandesa diariamente e ainda viver algumas das festas mais animadas do planeta.

Preços acessíveis e conectividade

O aumento do número de brasileiros viajando para a Tailândia não é por acaso. De acordo com a Capital Marketing, representante oficial do Turismo da Tailândia no Brasil, o crescimento se deve a uma combinação de fatores: o trabalho contínuo de divulgação do destino, o excelente custo-benefício – com hospedagem, alimentação e passeios bem mais baratos que em outros países -, a diversidade de paisagens e experiências que o país oferece e o avanço da conectividade aérea.

Nos últimos anos, a ampliação das rotas e o aumento da oferta de voos facilitaram o acesso dos brasileiros ao Sudeste Asiático, tornando a Tailândia uma escolha cada vez mais viável e desejada. Além disso, não é necessário visto para brasileiros que desejam ingressar no país a turismo ou negócios, com permanência limitada a 90 dias – o passaporte deve ter pelo menos seis meses de validade.

Sobre a Se Tu For, Eu Vou – Viagens

A Se Tu For, Eu Vou é uma agência de viagens com sede em São Paulo, especializada em expedições internacionais, roteiros personalizados e pacotes completos, incluindo passagens aéreas, hospedagens e passeios. Fundada por uma médica, um bancário e um ex-CLT, a empresa nasceu da vontade de transformar viagens em experiências únicas, com atendimento de excelência e sem preocupações para os clientes. Com uma abordagem humanizada e prática, a agência oferece suporte integral antes, durante e após a viagem, incluindo acompanhamento de guias locais e líderes de grupo, além de consultoria médica à distância. Seu portfólio abrange destinos como Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia, Islândia, Peru e Egito, com foco em vivências imersivas e culturais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP